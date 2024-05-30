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見台婦過馬路　外國寶媽崩潰「你優先！」一票秒懂：不敢過+1

▲▼ 。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲外國媽媽傻眼。（圖／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者鄺郁庭／綜合報導

儘管立法院修改《道路交通管理處罰條例》，規定駕駛必須禮讓行人，但台灣「行人地獄」類似事故屢見不鮮。日前台中就發生一幕，一名婦人試圖要走斑馬線過馬路，見汽機車一輛輛靠近，愣在原地不敢動。一旁剛過馬路的外國寶媽看不下去，示意要婦人快過，最後擺出崩潰手勢，畫面引發議論。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」28日曝光一段行車紀錄器畫面，透露原標題是「藐視行人，外國人崩潰」，拍攝騎士則表示，「我遠遠就看到行人在行穿線上，準備停讓，後面那台車還刻意繞過我，可悲行人地獄。」

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只見地點是在台中文心路一段、大墩四街口，路口沒有紅綠燈、只有斑馬線。就有一名婦人站在斑馬線一頭，沒走幾步就停下腳步，似乎是擔心汽機車不會停讓。這時，反方向一位推著嬰兒車的外國媽媽，成功過斑馬線後，看到婦人猶豫不決，不僅停下腳步，更激動地指揮對方過馬路「You have to go！You first！」想提醒行人有路權。

而在婦人猶豫期間，一輛白色休旅車就越過拍攝騎士要右轉，令外國寶媽做出「我的天」崩潰姿勢，不清楚是覺得婦人沒有及時過馬路，車才會竄出來，還是傻眼汽車藐視行人、不停讓。

這一幕發生後，台灣網友紛紛留言，「外國寶媽是理想派，台灣大姐看太多交通亂象，知道台灣的斑馬線是參考用的」、「在國外：過斑馬線，車要怕人、人不用怕車；在台灣：過斑馬線，人要怕車、車不用怕人」、「沒想到外國寶媽這麼信任台灣駕駛啊！應該是剛搬來沒多久吧」

還有人秒懂婦人，「家裡長者也都是等車過才敢過，沒辦法，長久以來的習慣才能活得長久」、「能活到現在都是經過地獄考驗活下來的勇者，有自己一套生存技巧」、「不只這裡會這樣，但常走文心路就會發現，從其他路線要右轉切進文心路的車，超過五成都不管斑馬線上是否有行人，尤其上下班時段，無視路人的情況更明顯。」

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