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社會 社會焦點 保障人權

喪偶女追愛遭詐900萬！又被假機師騙　警一句話點醒

▲▼台中婦人追愛卻被詐900萬，毒舌員警說，他身邊都是漂亮妹為何要找你。（圖／民眾提供，下同）

▲台中婦人追愛卻遭詐900萬。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市房仲業退休的69歲謝姓女子，多年前老公癌逝，走出悲傷陰霾仍勇敢追愛，卻一再碰上詐騙集團，第一次就為了共創美好未來被騙800萬元，接著再被騙100萬，直到身上沒錢了，仍相信這次的外國機師是真愛，執意要買1萬元遊戲點數，警方獲報到場一眼就認出謝女，謝女感嘆「為什麼老是發生在我身上」，員警則點醒她，「機師身邊都是漂亮的外國女生，為什麼要找你？」

台中市警察局第三分局立德派出所警員程芳瑜、錢明緯，日前上午9點多獲報前往轄內超商，有名婦人欲購買1萬元遊戲點數，但店員認為依其年紀並非遊戲客群，當婦人抬頭時，員警一眼就認出「欸？妳是不是有來過？」原來這名謝姓婦人多次出入派出所與警方配合誘捕車手。

▲▼台中婦人追愛卻被詐900萬，毒舌員警說，他身邊都是漂亮妹為何要找你。（圖／民眾提供，下同）

謝女孤身一人，仍然勇敢追愛，接連在網路結識台灣籍男子、外籍醫生等，陸續匯出900萬元積蓄，雖然最後全都成了一場空，依然不放棄，這次遇上假機師示好，謊稱寄送給她的禮物卡在海關，需支付費用才能放行，她被騙得沒錢了，仍擠出1萬元購買遊戲點數。

▲▼台中婦人追愛卻被詐900萬，毒舌員警說，他身邊都是漂亮妹為何要找你。（圖／民眾提供，下同）

員警當場戳破這個「愛情包裹」的萬年詐騙老梗，甚至不客氣的說，「他身邊都是漂亮的外國女生，為什麼要找你？」提醒她勇敢追愛是好事，但下次請她要將人帶到員警面前「鑑定」，避免再遇上愛情騙子。

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