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美機師半空中「掉出機外」撞上機尾慘死！　離奇空難調查出爐

▲▼封鎖線。（圖／CFP）

▲ 小飛機墜毀造成2死，竟是飛行員意外掉出機外導致。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州2022年10月發生一起空難，一架自製實驗性小飛機墜毀，機上2人雙雙罹難，逾一年後調查報告揭露機師離奇死因，竟是在1700英尺高空中整個人掉出機外，撞上機尾而死。

根據NBC，這架「業餘製造」的實驗性雄鷹巡邏機（Bearhawk Patrol）2022年10月29日下午墜毀於賓州漢諾威鎮（Hanover Township）附近農場，76歲飛行員史奈德（Ronald Snyder）及乘客鮑文（Michael Bowen）證實罹難。

事隔逾一年後，美國國家運輸安全委員會（NTSB）10日發表調查報告指出，史奈德在悲劇發生前曾向友人透露飛機線纜有異狀，而這名友人試駕10分鐘後告訴史奈德，他確實感覺到飛機轉彎時出現奇怪的橫向擺動，史奈德對此稱他「晚點會解決」。

後來史奈德載著鮑文從懷俄明州谷機場（Wilkes-Barre Wyoming Valley Airport）出發，前往黎巴嫩郡一座機場，但起飛幾分鐘後就墜毀。

報告引述目擊者說法指出，飛機先是在空中翻滾，接著機頭突然向下又迅速拉升；多名目擊者表示，看見飛行員撞上機尾後螺旋槳脫落，接著飛行員和飛機都墜落地面。起飛前有目擊者看見飛行員有繫上安全帶，但他似乎在飛行中解開，墜機當下並未扣上，事後安全帶也並未損壞。

NTSB推測，史奈德在飛行中可能一直在試圖檢查機尾的問題，因此掉出機外；或是對飛機失去控制，導致機頭上下擺動，將他彈出機外。他撞上機尾導致機身受損失控，鮑文也無力回天。

飛機墜毀前爬升至1700英尺（約518公尺）高度，最後不到2秒內下降400英尺（約122公尺），沒有證據表明引擎存在任何可能導致飛機無法正常運轉的機械問題；毒理學報告也顯示，史奈德曾服用抗憂鬱及膽固醇藥物，但不損害健康，不是空難因素之一，所幸這起事件未造成地面人員傷亡。

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