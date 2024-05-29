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明起雷雨罩全台到周末「北部一片紅」　氣象署：防雷擊強風

▲▼天氣配圖 哈格比颱風擦邊過 台北市間歇性大雨陣風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周末鋒面影響，各地有大雨發生機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（29日）降雨趨緩，中央氣象署指出，今午後山區留意有局部大雨發生，晚間雨勢緩和，明後天起水氣增加，中南部、東南部有局部陣雨或雷雨，到周末受到鋒面影響，各地都有大雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風。

氣象署預報員李孟軒說，今天鋒面已經南移到巴士海峽，結構也有減弱趨勢，台灣上空目前沒有明顯的對流雲系發展，整體降雨比較零星，但中午過後，中南部山區要留意局部大雨發生，中南部、花東地區仍有局部陣雨，外出記得攜帶雨具。

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他還說，明天有南方雲系北移，周五鋒面再度接近，整體水氣逐漸在增加，比較明顯的天氣變化，周末有下一道鋒面影響，各地要提防有短延時強降雨發生的情形。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲周末各地都有降雨機率，北部降雨明顯「一片橘紅」。未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，李孟軒指出，明天南方雲系北移，中南部和東南部可能有局部陣雨或雷雨，其他地區午後山區局部大雨。周五鋒面接近，台灣南側有西南方帶來水氣，西半部、東南部有局部陣雨或雷雨，南部降雨機率較高，午後中部以北地區降雨機率也提高。

李孟軒表示，鋒面通過，可能伴隨強降雨的現象，或雷擊、強陣風等劇烈天氣，要留意天氣上的變化。預計鋒面下周一、周二到巴士海峽，整體降雨就會趨緩。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李孟軒說，今天北部、東半部高溫26至28度，中南部約30度，沒下雨時感受悶熱。明天風向較偏南風，各地高溫30度以上。周六因鋒面影響，有降雨的關係，各地氣溫有下降的情形。

他說，周日到下周二這3天風向偏東北風，北部、東半部氣溫下降比較多，白天高溫24至26度，早晚低溫可能20至22度，比較偏涼。

今年第1號颱風「艾維尼」，李孟軒指出，目前在台灣東方900多公里的海面上，持續往東北方向移動，強度有逐漸減弱的趨勢，因距離台灣遙遠，對台灣天氣不會有影響。

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