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明起雨彈從北轟到南「最猛時間曝」　下周一北部轉涼

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▲明起水氣增多，越往南降雨機率越高。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣將轉為有雨，中央氣象署指出，明（30日）水氣增多，越往南降雨機率越高，周五鋒面接近，降雨範圍更廣，周六、日鋒面往南移，各地有局部大雨發生的機率，尤其西半部與東半部雨勢明顯，下周一環境偏東北風，北部轉涼低溫21度。

氣象署預報員黃恩鴻說，明天南方水氣多往北移動，台灣偏西南風，各地溫暖潮濕，越往南降雨機率越高，中南部、東南部有局部短暫陣雨，南台灣更有雷雨機會，北部、宜花地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區也有局部大雨發生機率。

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▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，周五北邊鋒面接近，配合西南風水氣，西半部、東南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，西半部也有局部大雨。周六、周日鋒面影響往南移動，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨機率，尤其西半部、東北部雨勢明顯。

他說，在周日之前越往南降雨機率越高，尤其周六、周日降雨明顯，全台轉為有雨的天氣型態，下周一水氣減少，環境轉為東北風，跟今天天氣類似，各地偏涼，中南部、東南部有短暫陣雨，其他地區有零星的雨。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，黃恩鴻指出，下周一至周三鋒面在巴士海峽，環境偏東北風，北部、東北部天氣轉涼，周日到下周一北部低溫約21、22度，高溫25至26度，其他地區高溫27至29度，低溫23至25度。

黃恩鴻提到，今年第1號颱風「艾維尼」目前已減弱為輕颱，往東北方向日本東南方海面前進，對台灣天氣沒有影響，但要留意這波鋒面壓到巴士海峽，中小尺度對流低壓系統，持續觀察是否增強為熱帶性低氣壓。

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