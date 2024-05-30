800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

▲上海極目銀河數字科技公司的老闆驚傳燒光62億跑路。（圖／翻攝自南方都市報）

圖文／CTWANT

中國上海極目銀河數字科技公司驚傳老闆跑路，拖欠員工數月的薪水，總金額高達62億（人民幣，下同），換算台幣約277億元，相當驚人。受害員工成立2個群組，人數超過800人，好維護自身權益。

根據《南方都市報》報導，極目科技成立於去年2月，總部在上海，旗下擁有10多家子公司和控股公司，在全球40多個城市設立分支機構或辦事處，員工1000多人。做為一家以「創業孵化」為商業模式的知名公司，去年就完成12個包括元宇宙、AIGC、雲計算、寵物等不同行業的投資佈局。

不料上海極目突然解散，而且招牌已經拆除。另外，還有員工已經報警，趕到公司老闆所在的別墅尋人，現場已經人去樓空，僅剩一張A4紙和一個隨身碟，紙上寫明該公司老闆因無法兌付投資人的錢合計62億，最終只能選擇逃避。

▲員工爆料公司已經積欠2個月薪水。（圖／翻攝自南方都市報）

一名在極目科技公有雲產品運營崗的員工透露，事情可以回溯到5月27日，當天下午吃完飯後，幾個部門負責人在開會，氣氛就不太對，「開完會後他們告訴底下的員工，集團的投資人已經跑路了，現在集團沒有錢，也已經發不出工資，明後天不用來上班了，今天就可以把東西帶走」。

員工更爆料，公司一直拖欠薪水，4、5月的薪水都沒給，目前多數員工都準備走勞動仲裁討薪水。而這次被傳跑路的老闆為極目銀河的創始人陳群，「有人說已經抓到了，有人說跑到新加坡了，還有說沒有跑路的」，但確切消息還有待確認。

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