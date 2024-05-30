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騎士檢查胎壓「被收10元」怒留1星負評　慘遭眾人一面倒洗臉

▲▼騎士檢查胎壓「被收10元」怒留1星負評　慘遭眾人一面倒洗臉。（圖／新竹爆料公社）

▲車行老闆檢查胎壓，收10元檢查費，卻慘吃1星負評，因此氣得公布檢查過程，要網友們評評理。（圖／新竹爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名男子28日上午騎車到東區某機車行，請老闆幫忙打氣檢查，怎料老闆確認一切無恙後，向男子收取10元檢查費，竟被索討發票，還被留下1星負評。事後，老闆氣得公布監視器畫面，「如果你覺得我收10元不合理，你來，我退你10元！」

老闆在臉書社團「新竹爆料公社」發文指出，當時這名車主騎到店門口，請他幫忙打氣，但他走向對方這短短幾步路，就一眼看出車子前後輪並無凹陷，何況對方還坐在車上，因此第一時間就表明「應該都有氣，輪胎沒有扁掉。」

老闆指出，當時他為求慎重，走上前看了機車的里程數，一看只有477公里，還說了句「這台是新車耶！」但男子堅持騎起來怪怪的、「輪胎應該沒氣」，所以他只好把車牽上工作台升起來檢查，最終插打氣錶確認前後輪都有氣、輪胎外觀沒問題。

老闆說，該做的都做了，這輛車也不是跟他買的，因此他向男子酌收10元檢查費，不料對方竟要求索取統一發票，事後還在Google評論留下1星負評，讓他既傻眼又氣憤「我們店免用統一發票！如果你覺得收10元不合理...我退你10元！」

▲▼騎士檢查胎壓「被收10元」怒留1星負評　慘遭眾人一面倒洗臉。（圖／新竹爆料公社）

▲騎士不滿被收10元檢查費，馬上留下1星負評。（圖／新竹爆料公社）

評論中可見，男子留1星寫下「上門詢問老闆輪胎是否插到釘子影響胎壓，希望給予檢查及維修。車上升降台後確實做了胎壓檢測，表明沒問題，且需要費用新台幣10元！」

老闆表示，外國人來打氣，他也是一樣的流程，「只是我不會收費，因為語言不通，但有9成外國人會主動拿錢給我，100塊500塊都遇過。」

許多網友看完也一面倒支持老闆，「店家沒有義務幫你檢查」、「去給醫生檢查，沒病不用掛號費嗎」、「開門做生意不收費，難道是要做心酸的嗎」、「連10塊都沒有就不要出來丟人，走路上班回家就可以了，店家沒欠你什麼」、「憑什麼免費檢測？台灣就是這樣，什麼都要貪小便宜，然後習慣成自然。使用者付費的觀念真的應該要普及！」

還有人直言，「好像某些人覺得空壓機在壓縮的時候是不需要電力的，如果覺得打氣要付錢很難過
自己買一台空壓機放在家裡啊！」、「開店就是要賺錢，也沒有在做公德的，除非跟老闆買車，也跟老闆很熟識，老闆才有可能不好意思收你錢！」

▼有網友持不同意見「做生意要做名聲」，結果被一面倒洗臉。（圖／新竹爆料公社）

▲▼騎士檢查胎壓「被收10元」怒留1星負評　慘遭眾人一面倒洗臉。（圖／新竹爆料公社）

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