國土計畫法南投74%劃保育區　馬文君：搞土地種姓制度

▲陳淑惠等多位南投縣議員疾呼縣府向中央爭取《國土計畫法》延後實施。（圖／翻攝「南投縣議會」Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

《國土計畫法》原訂2025年4月上路，因南投縣有近74%土地被規劃為國土保育區、23%為農業區，引起中央和地方民意代表關注，立委馬文君指出，該法若貿然上路，即是「判偏鄉縣市死刑」、永無翻身機會的「種姓制度」；縣長許淑華表示，今年會再與中部縣市合作，共同向中央反映、要求暫緩實施。

南投縣議會29日召開縣政總質詢，議長何勝豐及陳淑惠、黃春麟、林庭秝、林憶如、廖梓佑等多位縣議員，都關心《國土計畫法》的實施期程，並指出該法是用套圖方式進行分區地目編定，沒有實地到現場勘察、未能確實反映現況，影響農民使用權益、造成民眾恐慌，劃定後將會影響到南投縣整體的區域發展，要求縣府在未解決民眾疑慮及完成相關配套措施、補償措施，或放寬國土保育區劃設及土地使用規定前，一定要向中央爭取延後實施。

馬文君日前也表示，《國土計畫法》將南投縣境73.91%被規劃為國土保育區、23.17%為農業區，能夠作為城鄉發展的土地不到3%；她認為這種讓土地無法翻身的惡法，就像在自由的台灣大搞印度曾經的種姓制度，對偏鄉不公不義。

許淑華回應，《國土計畫法》訂於明（2025）年4月實施，但目前只有3個縣市提報「國土功能分區圖」，因影響很大，縣府從前年底到去年就在13鄉鎮市辦理數十場次的地方說明會，收集許多民眾及農民的疑慮和意見，去年也已率先向行政院提出要求暫緩實施的建言，後續包括新北市及許多縣市也陸續跟進提案，今年會再與中部縣市合作，共同向中央反映。

許淑華指出，《國土計畫法》實施對南投縣觀光發展影響更大，縣府會再召開說明會聽取並整合觀光旅宿業者的意見和需求，希望能爭取更多時間讓中央能參考地方的反映，也在今年初透過新任縣籍立委個別提案、要求行政院暫緩或延後實施，更拜會國民黨團於立法院正式提案，敦促行政院重視地方民意，重新審慎評估。