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馬克宏為烏克蘭開綠燈！　允許使用法國武器「打擊俄軍事基地」

▲▼ 烏克蘭與法國簽署10年安全協議，澤倫斯基與馬克宏笑容滿面。（圖／路透）

▲馬克宏為烏克蘭開綠燈，允許烏軍將法國武器用來打擊俄羅斯軍事基地。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國總統馬克宏27日在德國布蘭登堡（Land Brandenburg）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）共同召開記者會時，表示烏克蘭應被允許使用包括遠程飛彈在內的法國武器，來打擊俄羅斯境內用於攻擊烏克蘭的軍事基地。

據CNN報導，馬克宏指出，烏克蘭受到來自俄羅斯基地的攻擊，因此「我們認為西方應該允許烏軍摧毀這些發射飛彈的軍事基地來自衛」。他解釋，如果烏克蘭被禁止打擊這些攻擊源，「我們該如何向烏克蘭人保證我們會保護他們的城鎮和居民？」

法國國防部官網顯示，法國已向烏克蘭提供了數量不詳的暴風影飛彈（法語：SCALP、英語：Storm Shadow）。戰略與國際研究中心數據顯示，這些飛彈的射程達155公里，同時還能攜帶400公斤高爆穿透彈頭。

▲▼暴風影飛彈（法語：SCALP、英語：Storm Shadow）。（圖／翻攝自X）

▲英法2國都為烏克蘭提供了暴風影飛彈，並鬆口允許烏軍將其用來保衛國家。（圖／翻攝自X）

此前，英國也向烏克蘭提供了類似的飛彈，並強調烏克蘭有權自行決定如何使用這些武器來保衛自己的國家。英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）指出，烏克蘭有權對俄羅斯的非法侵略進行反擊，而不會受到任何附加條件的限制。

馬克宏進一步強調，法國提供的武器只能用於打擊向烏克蘭發動攻擊的目標，​​而不包括俄羅斯境內的其他民用或非直接相關的軍事目標。德國總理肖爾茨對此表示贊同，並聲稱只要烏克蘭遵守國際法和武器供應國的條件，就可以合法進行自衛。

不過，俄羅斯總統普丁對此表示強烈反對，聲稱烏克蘭無法在沒有北約支持的情況下使用遠程武器，並警告北約的介入可能會引發「全球衝突」。他指出，烏克蘭的精確武器依賴美國雷達和北約專家的支持，呼籲歐洲小國認識到這一局勢的嚴重性。

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