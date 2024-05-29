臉書好友「1種人」超常見面也絕不加！網大爆共鳴：封鎖更好

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

使用社群平台，很多人會和親朋好友互加好友、追蹤。就有網友好奇發問，「大家臉書絕對不會加的人是？」吸引1500多人留言討論。其中，點名率最高的3種人中並沒有陌生人，不僅都認識，甚至可能天天見面，話題引發熱論。

日前「爆料公社」發起這串討論，網友們紛紛留言，「愛管閒事的、自以為是的、陌生人」、「跟我唱反調的人」、「當然是婆婆啊！小姑幫她創帳號第一天，看到邀請，立馬封鎖」、「大頭照都是美女的」、「臉書誰加都沒差了，IG才是淨土」、「本身沒有什麼朋友，沒有這樣煩惱！」

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還有人表示，「會貼賣車、賣房、團購、直銷，一堆負面文或是一堆分享文的人」、「PO豪車的肌肉男」、「看起來就是詐騙的」、「討人厭的同事、八卦的朋友、不認識的陌生人」、「沒有在用臉書、卻想看你臉書的人」、「見不得別人好的人，抱怨文一堆的人」、「出了社會沒再加過（因為自己也沒在經營）。」

其中，最多網友提到的3種人，分別是「同事」、「親戚」、「老闆」，尤其同事似乎最不受歡迎，「目前所在公司的所有人」、「老闆無誤」、「跟自己頻率不合的親友」、「夫家的家人」、「老闆娘，又要看又要靠邀」、「絕對是同事！」「同事，絕對不加」、「任何親戚長輩及同事」、「同事啊！不然隔天請假就知道我今晚跑去哪裡喝了。」

話題還釣出不少似乎吃過虧的苦主，「嘴巴犯賤四處八卦的瘋查某，挖心挖肺對待她，卻被她嫌得一無四處，被嫌對她沒幫助，最好的下場就是一個個封鎖他／她」、「同事，封鎖更好」、「同事最好不要加…」、「親戚千萬不要。」