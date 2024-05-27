▲皮膚癢抓不停失眠，中醫師一招助老婦好眠

▲皮膚癢抓不停失眠，中醫師一招助好眠。（示意圖非本人／聯新國際提供）



記者楊淑媛／桃園報導

90歲的老婦人因皮膚搔癢抓不停，容易緊張，且對周遭聲音敏感，而長期失眠，由家人陪同，前往聯新國際醫院尋求醫療，經中醫師陳永成了解原因後，開立藥方為病人安定心神、養心補血，逐漸改善皮膚搔癢問題，終於讓她一覺好眠。

聯新國際醫院中醫科主治醫師陳永成表示，老婦人因長期失眠，心神不寧，導致一些身體小毛病，像是血壓很低、手會抖、皮膚搔癢。「主要病因是失眠，首先要針對皮膚搔癢著手，根據弦細稍帶滑的脈診斷老婦是陰虛且熱偏盛體質，可服用酸棗仁湯養心安神，皮膚止癢可服用四物湯，搭配連翹、麥門冬、石膏、石斛、麻黃，達到行血清熱解毒功用，最後加入少量桂枝養心氣。」

經過三個療程治療，老婦人改善皮膚搔癢，手也不抖，頭暈與喘也減少，心神較安定，終於能安心入睡。陳永成指出，老婦人是心氣陰兩虛體質，呈現出心神不寧，血壓低等問題，因此安神補血益心氣首要。

陳永成說明，失眠問題原因很多，像是年輕族群常因飲食不忌腸胃差導致失眠，更年期的婦女，多為腎陰不足，需要養陰清虛熱，上班族因工作壓力大失眠，多為肝鬱的問題，而老人家則多以虛證（氣不足、臟器衰弱）為表現。他強調，造成失眠問題很多，應洽詢專業醫師診治，針對病兆下手才能藥到病除。