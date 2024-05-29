幕後／軍方終於從「牛步」變「小跑步」　記取2022認知戰挫敗教訓

▲國防部釋出我空軍監控共機殲16型機畫面。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德就職後，中共隨即啟動連續兩天的「聯合利劍-2024A」軍演。根據情資，這次性質屬較為單純的「組合型的戰備警巡」，重點在軍演結合宣傳與認知操作的信息化戰爭。國防部歷經2022年，時任美國眾議長裴洛西訪台後的軍演，訊息戰的挫敗後，這次在訊息的釋出、文宣的攻防、反應效率與掌握節奏的主控性，都有大幅度調整，從過去的「牛步」，終於「小跑步」起來了。

中共軍演常態化，可以回推至2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國啟動大規模軍演，發射數枚彈道飛彈，飛越台灣本島上空。當時，軍方對於是否發布國家警報，以及是否向國人揭露中共發射導彈軌跡與訊息，還沒有相關的SOP建置。

當時，軍內部分高層認為，發布中共導彈飛越本島上空，會造成民心恐慌；但是，國安會主張揭露，目的在於告訴國人，軍方都有確實掌握，而且有適切的應處，是讓國人放心，且特別提醒，如果是周邊友盟國家率先公布了相關資訊，反而會對軍方威信帶來損害。

果不其然，日本率先公布了中共導彈軌跡，台灣人民才驚覺導彈飛越本島上空，而此刻國防部依然毫無動靜，引起國內的輿論與紛擾，甚至特定名嘴跟媒體，質疑軍方根本沒有掌握不到中共的導彈訊息。當後座力襲來時，軍方某高層還向媒體放出，是國安會主張不應揭露的訊息，這讓層峰大為不滿，這次中共軍演確實達到威嚇、認知戰效果，讓軍內亂成一團。

此外，今年（2024）初，總統大選前夕，中共發射搭載衛星的火箭，因為火箭升空後，發現有偏離問題，軍方在10幾分鐘內判定不排除危害可能，選擇發動國家級警報提醒國人；本來是一件單純可快速向國人說明的事件，卻等了6個小時才釋出完整說明，等到國安會都望眼欲穿，國內輿論跟政治陰謀論早都炸鍋了。

▼中國「聯合利劍」軍演，我軍馬公軍艦1805監控共艦西安軍艦DDG-153。（圖／國防部提供）



歷經2022年認知戰的挫敗，軍方跟國安會確實開始聯手，進行一連串的整頓跟調整，僅管期間依然面臨特定幾位高層食古不化的堅持與阻撓。不過，這次面對「聯合利劍-2024A」，軍方在訊息的釋出、文宣戰的攻防、反應效率、掌握節奏的主控性，都有相當程度的調整。

政戰文宣單位確實是「實戰單位」，是每天處於無煙硝的戰場。在中共啟動「聯合利劍-2024A」軍演的早上，主力部隊由文宣單位、軍聞社率先發動攻勢，運用漢光演習的畫面素材，快速剪輯、搭配音樂，並定調「利劍戳不破民主自由之盾」，光是上午就釋出3支短片，在軍方不同社群平台進行擴散。

接著，軍方跟海巡，第一時間釋出北部機動海巡隊宜蘭艦監控中共548號軍艦的畫面；同時，海軍也釋出班超軍艦（1108）監控共艦紹興艦（134）的畫面；隔天，更是出一系列剪輯畫面，包括：飛彈車組機動出發、雷達車組放列、無人機升空、岳飛軍艦監控南京艦、康定軍艦監控成都艦、鄭和軍艦監控南通艦、基隆軍艦監控西安艦等畫面。

在空軍方面，第一時間釋出三型主力戰機幻象2000、F-16與經國號戰機掛彈升空的心戰影片；同時，釋出空軍P-3C監控共軍旅洋3型飛彈驅逐艦及江島級護衛艦畫面。

最特別的是，國防部在24日罕見釋出二段黑白影片，是從機尾角度捕捉共軍「轟六」，以及「殲16」戰機飛行畫面；雖然軍方並未證實是透過何種裝備捕捉，但研判為我國向美採購的AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙。

AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙軍售案在2018年售台18具，配備於F-16戰機，透過雷射標定敵方目標，再以雷射導引炸彈、飛彈等精準彈藥打擊目標，且可夜間操作。雖然它主要是空對地攻擊，但也可以用於追蹤空中目標。在2018年時，比利時的F-16戰機，就傳出曾使用「狙擊手莢艙」來追蹤空中目標，當時成功攔截俄羅斯的蘇愷27戰機。

不可否認的是，國防部長期因高度謹慎而再三遲疑，最終錯失良機。2022年中共發射11枚「東風」彈道飛彈，就是顯著的例子，其實在中共點火後，我國樂山長程預警雷達其實就已可掌握，且馬上精算出軌跡、高度跟彈著點，並非後來外界特定名嘴跟媒體所猜疑的無法掌握。

因此，近年來，國安會跟國防部逐漸達成共識，認同面對中共的灰色地帶、認知戰操作，適時的揭露訊息，以及掌控資訊釋放的節奏與主控性非常重要。這次面對「聯合利劍-2024A」，也算是再一次的驗證，從結果看，軍方在訊息的釋出、文宣戰的攻防、反應效率、掌握節奏的主控性，確實都有相當程度的調整，可以說是從過去的「牛步」，終於「小跑步」起來了。

▼國防部釋出我空軍監控共機轟6型機畫面。（圖／國防部提供）

