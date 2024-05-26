幕後／國安單位清查根本沒「匿名飛官」　報退賠款價遠超300萬

▲國軍快速機隊空中分列式，空軍F-16V戰機。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

中國大陸啟動連兩天的圍台軍演後，台灣的網路社群出現數篇題為「給賴總統的一封信」、「我的飛官老公太難了」的文章，指控是賴政府挑釁才造成軍演，而台灣的空軍弟兄和眷屬為此倦勤。對此，國家安全單位火速啟動清查，結果根本沒有符合相關身分的飛官；且內文所稱飛官寧可賠300萬也要報退，經確認飛官若要離開，賠款價動輒破千萬，價位也兜不攏。

中共於23、24日連續兩天，以「懲戒台獨」為由，在台海周邊進行軍演。於此同時，中共官媒也啟動各項文宣操作，23日一名自稱14年飛官在Dcard匿名發文說不想再續簽後；24日Dcard又有一名匿名戰機飛官發文「給總統的一封公開信」表示今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走「敬愛的賴總統，我想今年我也要走了」。

對此，我國安全單位立即啟動追查後，確認相關貼文者的從身份到內容，都是來自杜撰。安全單位舉例，「給賴清德總統的一封信」一文，貼文者自稱「南台科技大學畢業」，但事實上空軍現役飛官中，從飛訓部到各聯隊，包括這次參與就職活動的人員，甚至連備勤人員，根本沒有人來自這個學校，也沒有符合相關身分者。

安全單位指出，其他同樣性質的貼文，全數以「鎖帳號」、「匿名」等方式掩蔽網路足跡，或相關帳號從設立起只發表一篇貼文，「這系列貼文從發文的敘述文脈到內容，都明顯是一個指揮鏈下的集團作為」。

至於所謂年輕飛官寧願賠300萬也要報退一事，事實上，賠償金額根本不止300萬。依據賠償辦法，軍士官如果未滿約就要提前退伍，必須賠償軍方投資的「兩倍培育成本」，再依照已經服役的年資予以扣減。

根據計算，一般專業軍官班的受訓時間約1年時間，培育成本落在40萬元上下，至於4年制的官校正期班，培育成本則約100萬元上下。而內文所稱的年輕飛官，培育成本是三軍最高，往往會超過1000萬元以上，所以賠償金額還可能會超過2000萬元，遠高於內文所稱的300萬。

▲F-16V降落。（資料照／記者林敬旻攝）



因此，國安單位立即認定，這是結合一條龍式的傳播途徑，是典型的認知操作。所以國防部空軍司令部昨日也嚴正澄清，指出網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，並呼籲民眾應謹慎引述網路「匿名訊息」來源。

針對中共的認知戰操作手法，安全單位指出，中共在23日宣布軍演之後，除了同步威脅藝人被轉貼央視統戰內容表態，台灣的網路社群也開始出現各種「疑美」、「疑賴」、「疑軍」的題材，而其中這系列假冒空軍官兵的社群貼文，就是結合「疑軍」、「疑賴」的標準操作。

安全單位表示，以系列貼文中「給賴清德總統的一封信」為例，就在24日下午五點左右，以匿名帳號於知名論壇社群Dcard《閒聊板》發布，唯一可供識別的，只有該帳號的以「南台科技大學」註冊；而Dcard目前也將此貼文發文者標註「此帳號疑似異常」。

至於相關貼文的傳散途徑，安全單位表示，一如過去各種認知操作，此文隨即被轉入《靠北長官2024》、《靠北空軍》、《一人一讚 馬總統感恩有您 永遠支持您》等多個網路社群，針對國軍、特定政治傾向族群進行分化，操弄的意圖極為明顯，該貼文並在很短的時間內，為特定政治人物及媒體轉為新聞或政治發言，例如有民代以此假訊息稱「要賴清德懸崖勒馬」。

據安全單位的分析，這系列認知操作的貼文，透過社群匿名性發表，先以假冒飛官或是眷屬名義加強權威性並吸引同情，散佈空軍弟兄對新任總統的質疑，以及台灣人從將都是「為了錢」，而軍人對未來能否維持和平穩定表達懷疑，並以期滿不再續簽，甚至是寧願賠300萬也要退伍的聳動文字，引發國人對國軍保衛國家的疑慮。

相關單位認為，目的就是要把中國在區域間軍演挑釁的責任推給台灣，而在台灣內部，則要創造台灣的堅持自由民主，就是對中國大陸的挑釁，同時以這種似是而非的觀念挑弄社會、軍隊的對立與矛盾。