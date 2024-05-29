國安局指陸軍演「意在恫嚇非侵佔」　點2目的：宣示對台海絕對掌控

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（29日）邀請國安局長蔡明彥至立院報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於日前中共軍演，蔡明彥回應，此次中共軍演主要目的是對台恫嚇、不是要侵佔，尤其總統520就職演說延續台海現狀、維持穩定現狀基調，這種狀況下還是對台針對性軍演，目的還是對內宣傳、對外宣示，意圖宣示北京對台海局勢有絕對主控權。

對於中共軍演，蔡明彥表示，對於整個演習過程，有密切透過情監偵方式掌握，針對各種可能預案，也推演各種可能應變方案，因應各種態樣發展。

至於軍演後局勢？蔡明彥說明，軍演過程中，中共在5月23日早上7點45分宣布軍事演習，隨即動員相關機艦進行此次演訓、速度非常快，展現快速動員能力，他們也第一次動員到海警編隊，在台海周邊以及外離島水域進行執法，展現台海的管轄權、想把台海內海化，這部分國安局要特別關注重點。

蔡明彥分析，中共對於認知操作部分非常頻密，第一、疑美：懷疑美國協防臺灣能力；第二、疑軍：質疑台灣國軍自我防衛能力；第三、疑賴：質疑新總統管理兩岸關係能力，除了軍事恫嚇以及灰色地帶操作，認知作戰操作也是關注重點。

有美國學者認為大陸一小時就能攻台，美國恐措手不及？蔡明彥僅回應，國安單位對於外國政府跟學術機構的分析都非常重視，對於中共各種犯台方案，國安單位會跟國防部會進行密切情監偵動作、掌握相關態勢，做最好的因應。