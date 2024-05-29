北風衝到巴士海峽了　鄭明典：氣候上並非常態

▲北風衝到巴士海峽了，鄭明典認為，氣候上高壓這麼早退並非常態。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

「北風衝到巴士海峽了！」前中央氣象局長鄭明典今（29日）在臉書表示，北方系統並不特別強，但是太平洋高壓整個移開南海範圍，所以北風可以往南走，北風前緣對流也不特別強，氣候上，高壓這麼早退並非常態。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則在臉書表示，短期氣候趨勢預測顯示，有利梅雨建立環境持續至6月21日，期間降雨偏多機率高、氣溫偏涼，之後降雨轉偏少。

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▲未來天氣、降雨趨勢。（圖／翻攝賈新興Youtube頻道）

賈新興指出，今天午後山區有局部短暫雨，明天恆春半島有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。周五台南以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨。

他說，周六至周日受鋒面影響，周六清晨起至周日，西半部有局部陣雨或雷雨，並有局部較大雷雨發生的機率，宜花東亦有局部短暫雨。下周一至周二鋒面南移至巴士海峽，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫陣雨或雷雨。

賈新興表示，下周三午後北部及東北部山區、南投至嘉義一帶山區及宜花東山區有局部短暫雨，下周四至周五，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。