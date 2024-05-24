　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園青農吳承燁、吳彥德入選全國百大青農　陳冠義貼紅榜祝賀

▲桃園青農吳承燁、吳彥德入選全國百大青農

▲陳冠義局長恭賀青農吳彥德入選全國百大青農。（圖／農業局長提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府農業局指出，農業部第7屆百大青農選拔出爐，桃園市個人組吳承燁及吳彥德青農2人入選，團體組葉宴伶、張日欣、黃柏勝、曾琭4人入選，成績優異；桃園青農善用科技智慧開創生產模式，且以從農為榮。農業局長陳冠義24日前往二位獲得個人獎項的青農農場、養殖場貼紅榜祝賀！

市府農業局指出，第7屆百大青農分農糧、漁業、畜牧及林業等4組個人申請類別及團體組進行遴選，入選百大青農自今年6月1日起輔導兩年，農業部將提供包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等輔導資源，並享有國有耕地承租第2順位、5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助。

▲桃園青農吳承燁、吳彥德入選全國百大青農

桃園青農在不同領域大放異彩，個人組獲選的青農吳承燁，因家裡經營花卉，自幼就愛拈花惹草，積極開發新品種花卉及維持盆花品質、產量，舉凡在聖誕紅、長壽花、繡球花等溫帶花卉的供貨交易表現都非常出色。2023年度參加全國高品質聖誕紅盆花評鑑，榮獲紅色9公分盆徑冠軍、紅色15公分盆徑冠軍以及最大獎「聖誕紅達人」殊榮。

個人組獲選的青農吳彥德，是農業局112年培訓第11屆青農，本身經營大昇水產養殖場，吳彥德以智慧與節能設施為基礎，結合水試所與海洋大學養殖技術，將場域建立成為桃園的示範型養殖場。又與社區及組織、青農、養殖青年團合作，營造多元市場，並與學術單位與公家機關合作，進行海洋保育與復育活動。

在團體組獲選的青農葉宴伶、張日欣、黃柏勝、曾琭為龍潭茶產業代表，四人合作以茶產業六級化為主軸，並以食農教育作為整體的串聯，結合製茶、品茶、茶園管理及植物醫生，多元化擴大茶產業的經濟效益，將合作模式應用在各產業，讓更多青年投入農業。

面對農村人口老化問題，為使農業能永續發展，鼓勵年輕人回鄉從農，桃園市政府持續開辦青農友善輔導計畫，今(113)年邁入第12屆，輔導更多年輕朋友加入青農行列，同時市府配合中央政策，特別訂定「桃園市青農友善創業貸款補助計畫」，給予一般青農最高500萬元、百大青農1,000萬元，5年內之利息補助。

ET快訊
12秒內連2震！01:07規模4.8地震　最大震度4級
立院聽證、調查權二讀通過！　下週二再戰
五月天阿信北京開唱喊：我們中國人　秒登熱搜
王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　藍委笑開懷、韓國瑜努力憋笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園青農吳承燁、吳彥德入選全國百大青農　陳冠義貼紅榜祝賀

桃園約12萬憂鬱症患者！　徐玉樹籲整合資源關懷協助

福容A8店慶8歲生日　名字與飯店音字相同送生日金

桃園青埔A19站旁　智慧生醫教育研發園區建設停滯不前

「桃園珍珠海岸計畫」 完成北台灣濱海觀光廊帶的品牌最後一哩路

草屯5層樓高垃圾山移除　許淑華：覓地興建焚化廠提升自主處理能力

新北春季包種茶市級評鑑出爐　青農蔡智霖奪百萬冠軍茶王

落實場所消防安檢　南消第五大隊辦理消防安檢訓練

歡慶畢業！ 勞動部雙軌生逾9成「零時差」卡位入職場

新北群募金有！智慧科技原創力大爆發　數位資安手遊超吸睛

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

5國中生畢旅嘔吐、昏迷　醫分析：可能是精神解離

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

賀軍翔被酒店妹提告！ 　警搜住處查扣相關證物

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

畢旅傳集體中邪！5國中生送醫畫面曝　師：學生覺得是看到那些

桃園青農吳承燁、吳彥德入選全國百大青農　陳冠義貼紅榜祝賀

桃園約12萬憂鬱症患者！　徐玉樹籲整合資源關懷協助

福容A8店慶8歲生日　名字與飯店音字相同送生日金

桃園青埔A19站旁　智慧生醫教育研發園區建設停滯不前

「桃園珍珠海岸計畫」 完成北台灣濱海觀光廊帶的品牌最後一哩路

草屯5層樓高垃圾山移除　許淑華：覓地興建焚化廠提升自主處理能力

新北春季包種茶市級評鑑出爐　青農蔡智霖奪百萬冠軍茶王

落實場所消防安檢　南消第五大隊辦理消防安檢訓練

歡慶畢業！ 勞動部雙軌生逾9成「零時差」卡位入職場

新北群募金有！智慧科技原創力大爆發　數位資安手遊超吸睛

快訊／12秒內連2震！01:07花蓮近海規模4.8地震　最大震度4級

快訊／01:06花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

中國環台軍演之際　菲宣布「距台灣150公里」設海防哨站

快訊／01：06發生有感地震！台北輕微搖晃

郭書瑤自曝退30萬愛馬仕包喊「雲朵包就滿意」！曹佑寧願幫王淨買單

28歲男洗澡一半「雙眼上吊」倒臥浴室！家人開門嚇壞

快訊／賴清德深夜首度開口！致謝立院外群眾：繼續為民主發聲

挺綠網友疑暗示「肉搜黃國昌小孩」　對話截圖讓全場怒了：文革開始

萬人圍立院！蔡正元諷「民進黨翻臉可笑」：改革案民主國家都有

澳門官也街5大必吃！鴨屎香檸檬茶、世紀咖啡　加碼冰火葡撻網紅店

企鵝妹「深夜極樂夜店」影片全被拍！解放細肩帶…倒V短裙被看光

地方熱門新聞

我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場

福容A8店慶8歲　名字與飯店音同送生日金 　　

桃園青農吳承燁、吳彥德　入選全國百大青農

「桃園珍珠海岸計畫」 完成濱海觀光廊帶

桃園約12萬憂鬱症患者！　徐玉樹籲關懷協助

桃園青埔智慧生醫教育研發園區建設　停滯

南消第五大隊辦理消防安檢訓練

草屯5層樓高垃圾山移除

春季包種茶市級評鑑出爐　蔡智霖奪百萬冠軍茶王

勞動部雙軌生逾9成「零時差」卡位入職場

男腸阻塞掛急診還暴瘦10公斤　竟是病菌感染

台南第一幼兒園力邀南消防災共學

國小生把蠶寶寶忘在超商　店員代養4天崩潰

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

更多熱門

相關新聞

桃園青埔智慧生醫教育研發園區建設　停滯

桃園青埔智慧生醫教育研發園區建設　停滯

桃園市議員徐景文24日於市議會市政總質詢中指出，2019年4月市府與國立陽明交通大學簽訂意向書（MOU），預計在青埔A19站旁（文德路、文智路及高鐵南路之街廓內），將國小用地改為文教用地，設置「智慧生醫教育研發及醫療園區」，原本預計今年完成第一期產學研發大樓等建設，迄今仍毫無進度！

馬斯克預言「AI將奪走所有工作」描繪未來世界

馬斯克預言「AI將奪走所有工作」描繪未來世界

嘉藥AI科技提升企業轉型

嘉藥AI科技提升企業轉型

桃園聯合海葬　28位先行者回歸大海

桃園聯合海葬　28位先行者回歸大海

訂定非法定社福支出上限　市議員魏筠質詢

訂定非法定社福支出上限　市議員魏筠質詢

關鍵字：

農業青農桃園科技生產模式全國百大青農

讀者迴響

熱門新聞

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

國中生疑集體中邪！授籙道長5關鍵斷言：卡到陰

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

蔡依林：我們中國南昌最熱情　衝熱搜第二

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

賀軍翔被控性侵女客　在場人士曝：兩人互動親密

「艾維尼」最快今晚生成！最靠台灣時間曝　下波變天雷雨掃全台

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

快訊／王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　韓國瑜努力憋笑、藍委笑開懷

詹江村曝兒曾參與太陽花：這次若去只為便當

更多

最夯影音

更多

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面