雞蛋難賣！農業部邀產銷代表開會　蛋價是否再降明拍板　

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創兩年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋消費進入淡季，經過兩波降價，目前產地價每斤降至35.5元、批發價45元，蛋價來到2年來新低，而產量每日達到12.1萬箱，則是2年來新高。因市場供過於求，農業部明將召開蛋價評議委員會議，邀集產銷代表與會，蛋價是否再降，明天也將拍板決定。

近期國內雞蛋產量明顯回升，生產量已超過國人每日12萬箱的需求，但因天氣轉趨炎熱，雞蛋已進入消費淡季，加上食安事件頻傳衝擊買氣，全台各地蛋商逐漸出現賣壓。農業部明將舉行蛋價評議委員會議，邀集產銷代表討論目前生產與銷售情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國蛋價評議委員會執行長陳進丁表示，這兩年飼料價格不斷調漲，中雞、小雞也一直漲價，人事成本、電費也調漲，蛋雞飼養成本節節升高，目前雞蛋產地價35.5元，幾乎是瀕臨成本價，如果蛋價再降，蛋農得賠錢養雞了。他認為，夏天本來就是雞蛋消費淡季，降價不一定可以提升買氣，不如靠產銷自行調節。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，明天會議是3個月1次的例行會議，邀集產銷雙方討論目前市場供需，就農業部相關統計，目前產銷還算平穩，蛋價是否調整則尊重市場機制，由產銷代表討論，農業部不會干預。

至於有消費者指出對雞蛋降價無感，李宜謙說，目前產地價每斤35.5元，換算1顆雞蛋的價格是3.5元，並不算貴，消費者應考量現在各類原物料、人事等成本上漲，因此目前蛋價尚屬合理。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3554萬隻、雞蛋每日生產量約12.1萬箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求。