柯建銘指「反思時刻到」以對話代替對抗　籲藍白來溝通「總是個開始」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國會昨（28日）在藍白人數優勢下，三讀通過《立法院職權行使法》部分修正條文和《刑法》增訂藐視國會罪，對此，民進黨團總召柯建銘今表示，衝突到一個臨界點時，反思的時刻到了，應該以對話代替對抗，國民黨、民眾黨應該要認知到，國家是大家的，否則小草會跑、國民黨只剩深藍，自己的政治生命自己顧，誠懇呼籲，趕快來對話、協商，幾次都沒關係，總是一個開始，以對話代替對抗。

對於昨日院會，柯建銘表示，有史以來最黑暗的立法院昨天結束了，經過四天激烈對抗、場外也引來民意反撲，今後的台灣、未來的立法院該怎麼辦？難道要變成極度對立的台灣？這絕非國家之福，難道立法院要這樣永無寧日，大家應該冷靜思考，衝突到一個臨界點時，反思的時刻到了，應該以對話代替對抗，這是民進黨一直在說的。

柯建銘指出，衝突、妥協以後才有進步，民主進程就是如此，應該站在共同維護國家進步、讓民主一直發展，才是大家初心，國民黨有幾個地方應該調整思維邏輯，看到三讀後感言，國民黨一直說這是民主大勝利，國會擴權、違憲，是民主大勝利嗎？

對於藍委王鴻薇說，怎麼可以交給沒有民意基礎的大法官釋憲？柯建銘表示，這已經是在對抗憲法了，這種話都講得出來，國民黨應該重新整理一下他們的邏輯，到底被人民選來立法院，是要增加國家福祉還是出賣國家利益？思考清楚後才能繼續對話。

柯建銘指出，很遺憾的，國民黨立委顛倒是非，連朱立倫都說第三波民主改革來了，請問第一波、第二波是什麼時候？這是第一波扼殺民主時刻到了，連黨主席都頭腦不清楚，上行下效，難怪整個黨邏輯都混亂了，還叫賴清德遵守憲法、別去釋憲，毀憲亂政老百姓都看得懂，遑論賴清德？不用指導他，賴清德要有什麼作為自有國家高度，都尊重，行政院提覆議，也尊重，黨團絕對提釋憲，毫無疑義。

柯建銘強調，最嚴重是看到黃國昌跟傅崐萁愚蠢的陽謀，第一、就是成立國會特偵組，國會可以成立特偵組？第二、就是廢監察院；若國民黨長期以來主張五權變三權，大家可以來談，但藍營所謂設特偵組、廢監察院，把五院權力一權獨大，遂行這樣違法違憲作為，這是可笑且可惡陽謀，國家未來只有傅崐萁、黃國昌跟韓國瑜決定，比香港化還嚴重，這絕對是赤化。

對於藍白提案，柯建銘指出，這不是民主已死，是國民黨、民眾黨找死，被違法勝利沖昏了頭，中共有中央廚房處理、國民黨深藍學者提供子彈，藍白兩黨就在傅崐萁、黃國昌指揮下選擇撞牆，不知道這些人選立委來做什麼？國民黨立委跟民眾黨立委沒有人可以思考這些問題嗎？自己政治生命自己救，不要被這三人拖下懸崖，這是基本邏輯，良藥苦口、忠言逆耳。

柯建銘表示，國民黨、民眾黨、柯文哲、朱立倫應該要認知到，國家是大家的、要共同維護，否則小草會跑、國民黨只剩深藍，自己的政治生命自己顧，誠懇呼籲，趕快來對話、協商，幾次都沒關係，總是一個開始，以對話代替對抗。