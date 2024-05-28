畢業生快看！連鎖中醫釋上百職缺　7／31前任職「送8千元獎金」

▲馬光中醫開出優渥的薪資條件。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

連鎖中醫集團馬光醫療網在全台有超過20間院所，由於下個月就是畢業季，集團特別祭出「應屆畢業生早鳥入職計畫」，於7月31日前入職，最高能獲得8000元入職獎金。

隨著畢業季的到來，即將有許多社會新鮮人要投入職場生涯之中，根據勞動部「初任人員薪資統計」，112年的職場新鮮人薪資中位數3.1萬元，而對於剛畢業的求職者來說，初入社會最需要的就是背景穩定、可靠的企業，且又能從中獲得未來職涯的發展性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲診助及顧客服務專員CRM同仁用熱情的態度來為患者服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

馬光醫療網為了爭取優秀人才，開出了正式護理人員全薪3.9萬、診助人員3.4萬及CRM顧客服務專員3.5萬的薪資條件，這波招募計畫總計釋出破百個職缺，北部以及東部院所的同仁還有區域津貼最高5000元，以超越新鮮人薪資中位數的起薪水準，希望能夠延攬到對於醫療產業有興趣的新鮮人加入。

馬光醫療網指出，除了基本薪資外，集團更把員工當股東，每季提撥盈餘的25%作為分紅獎勵，基層員工平均月領4萬元以上，遠超過職場新鮮人薪資中位數，像是員工聚餐或是年終尾牙等活動，也都大手筆的安排國內外旅遊，希望員工在辛勞的工作之餘，也能兼顧到好的生活品質。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，「我們的起薪比別家診所高，還有三節禮金、季分紅、年終獎金與年度分紅，在馬光這個企業裡，我希望讓員工，在工作時是快樂的工作，玩樂時可以盡情玩樂，就是要打造出符合員工理想的幸福企業為最終理念！」。

▲馬光強力徵求擁有護理背景為主的護理師職類，也有釋出非醫學本科畢業生可求職的職缺。（圖／記者許宥孺翻攝）

馬光醫療網補充，這次招募計畫中，有釋出非醫學本科畢業生也可求職的職缺，像是以善待病患為最高主旨的「顧客服務專員CRM」，是馬光醫療網獨有成立的服務部門，或是協助掛號前台作業的「診助人員」。希望以完整的教育訓練及優渥的薪資水準，來留住優秀人才。