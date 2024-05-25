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會考結束選填志願　新北高中職提供「實體＋線上」選校指南

▲新北市17所高中職提供國中應屆畢業生入校參觀。（圖／新北教育局提供）

▲新北市17所高中職提供國中應屆畢業生入校參觀。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考落幕，接下來考生準備志願選填作業，新北市教育局安排17 所有專業課程的高中職學校打開校門，提供家長和學生入校參觀，現場除了提供特色課程體驗外，更由各校輔導教師提供志願選填服務，相關報名及體驗活動訊息，可至官方臉書粉專「新北學Bar」搜尋。
 

瑞芳高工校長潘泰伸建議，家長與孩子在升學選擇前要「停、看、聽」。他說，選校前要「停」下來，協助孩子做好自我覺察、生涯覺察、探索與進路選擇；接著「看」學校特色；最後是傾「聽」孩子的聲音及意願。

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新北教育局則鼓勵學生就近入學，不只節省交通費及通勤時間，就讀新北市公私立職校還可享受3大優勢。首先技職「校校推動雙聯學制」，學生有領取獎學金及同時取得國內及美國學歷機會；其次是「校校產學100%及多元產學專班」，新北技職學校皆與業界連結密切；第3優勢是可參與「國際級金手培訓計畫」，參加證照考試、國際產業見習參訪等。

教育局說明，新北市技職學校提供13群43種科別供學生適性選擇，這次開放體驗的雙溪高中、石碇高中與瑞芳高工都擁有媲美五星級的宿舍環境，若無法到學校參觀，也可上網「新北大教育國際網路博覽會」，一次瀏覽所有新北市公私立高中學校特色。
 

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