「學運妹最好上」苦主現身　PO床照反擊！全場讚：心理素質好強

▲女子超傻眼。（圖／翻攝自當事女子IG）



記者施怡妏／綜合報導

立法院審議國會改革法案，場外聚集至少10萬人抗議，一名補教老師揶揄「社運妹最好上了」引發外界砲轟。就有網友PO出自拍照喊「謝謝青島東路，草了一個學運妹的X」，如今照片中的女生澄清，照片是被盜用，當時只是在床上滑手機，好友進來自拍而已，還發文自嘲「謝謝青島東路，已經草了一個學運弟」。

網路上瘋傳一則貼文，照片中有位女子躺在床上滑手機，發文的男子寫道「謝謝青島東路，已經草了一個學運妹的X了，明年有學運一定還要參加，不見不散」。

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杜承哲醫師在臉書發文，替照片中的女子澄清，「結果是她在床上滑手機，有個朋友跑進來自拍，事實上這張照片更早就被盜好幾次，編故事成『聽團妹很好上』了」，針對盜圖抹黃，台北市議員許淑華已經向警局告發假消息。

然而，該名女子在Threads發文，用一模一樣的格式，以及相同的拍照角度及背景自拍，自嘲「謝謝青島東路，已經草了一個學運弟了，明年有學運的話一定還要參加，不見不散」、「我就看我照片會被盜到什麼時候，如果我被盜一次照片，就有人請我吃一次飯就好了」、「不用一直標我，反正我無感了」。

杜承哲醫師看到貼文後讚爆，「這心理素質強炸上天了」、「連衛生紙都有精心挑選」。

網友紛紛驚呼「完美復刻性轉版太強了吧」、「連衛生紙也注意到了，太好笑了」、「超好笑，只有本人能消費自己」、「女生嘴起來，你們真的會怕」、「叫你模仿不是叫你超越耶」、「心理素質好強大，辛苦了」、「帥爛，不只心態強大，還能反擊」。