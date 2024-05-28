白狼座車現蹤「青鳥運動」現場　王世堅警告：敢欺負學生就不用回去

記者杜冠霖／台北報導

立院今（28日）續審國會職權修法相關法案，即便已是第四天，場外仍聚集破千人抗議相關議案審查，而統促黨總裁「白狼」張安樂座車也一度現蹤，太陽花運動時期曾對白狼怒吼「Over My Dead Body！」留名的綠委王世堅，稍早受訪時也嗆聲，歡迎他表達意見，但不要像十年前號召黑幫欺壓學生，「不只我王世堅，還有很多有志之士會站出來，來了你就不用回去。」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者李毓康攝）



至上午11時許，場外民團已宣布逾2000人聲援，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂座車也一度現蹤青島東路、公園路口附近，不到10分鐘後就離去，但仍讓現場警方繃緊神經、持續加強維安。

王世堅表示，白狼個人想來表達看法的話當然可以，但不要再像十年前烙人來、大軍壓境欺負民眾，若用這種方式，他這次一定會踢到鐵板，奉勸他不要這樣，想表達什麼意見個人來就好，他沒有那個膽子，白狼就是找一大堆人才敢出來。

王世堅強調，他如果敢傷害民眾的話，就走著瞧，不是他想怎樣就怎樣，多數的民眾已有覺悟，現在是國家生死存亡之時，民眾都會站起來保護自己，白狼如果還活在舊時代，還以為靠幫派、黑道那種暗黑力量，就可以囂張霸凌別人，甚至要吆喝、動手打人，這已經不是會吞忍的時代，是欺負不了人的。

也有媒體追問，是否再喊名言over my dead body？王世堅笑回，不要對空氣喊、沒有意義，等白狼來了自然有那個氛圍，那可能就不是喊話而已，若他有什麼行動，「不只我王世堅，還有很多有志之士會站出來，絕對讓白狼很意外，來了你就不用回去了，只能跟他這樣講。」

王世堅強調，民主社會可以表達意見，很平和地表達都沒問題，但如果要像十年前敲鑼打鼓、號召黑幫欺壓學生，絕大多數正義之士都會看不下去，絕不可能打不還手，「大家群情激憤的時候，希望白狼你不要來，來了你就不用回去。」