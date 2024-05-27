民進黨：請傅崐萁不要造謠抹黑　污衊公民運動

▲5月24日上萬群眾集結至立法院周邊表達不滿。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（27日）指控，民進黨動員群眾「包吃包喝台北一日遊」，對此，民進黨發言人吳崢嚴正駁斥指，完全是胡說八道、全然造謠，傅此番言論嚴重污衊公民運動，先是訕笑參與公民運動，又再抹黑公民運動是動員而來，無視10萬公民因為藍白沒收民主、黑箱擴權而自發性上街頭，呼籲應正視國會應充分討論、遵守程序正義的訴求。

吳崢表示，上周有數以萬計的群眾自發性走上街頭，反對國會黑箱擴權，是珍貴的台灣民主的價值。除了在立院周遭聚集10萬人反黑箱，全台各地更是遍地開花，包含花蓮東大門廣場也有民間團體發起「我藐視國會」的抗議行動，並表示「對不起選了傅崐萁」，顯示藍白的擴權法案連花蓮人都看不下去。

吳崢批評，傅崐萁竟稱群眾是受動員而來「包吃、包喝、包遊、包玩的台北一日遊，全部由民進黨出錢」，完成是造謠抹黑，不僅是對民進黨的不實指控，更是嚴重污衊詆毀公民運動、藐視民意。

吳崢指出，傅崐萁過去曾被踢爆動員花蓮縣政府公務員參加自身立委選舉造勢，也曾動員地方派系為當時參與總統選舉的韓國瑜助選，傅崐萁才是名符其實的超級動員王。今天傅崐萁不實指控民進黨動員國會一日遊，就跟日前自導自演指控民進黨動員中南部黑道北上如出一徹，完全拿不出證據，只會抹黑造謠。

吳崢最後說，數以萬計的群眾走上街頭，正是因為傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌在國會的黑箱擴權所致，面對十萬公民站出來的聲音，國民黨選擇視而不見、充耳不聞，還訕笑詆毀，態度如此傲慢、毫無民主素養，終將受到台灣人民唾棄。