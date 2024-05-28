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民眾結帳驚見蟑螂！萬客什鍋道歉：環保局噴藥導致「店內消毒兩次」

▲萬客什鍋蟑螂。（圖／截自Threads）

▲萬客什鍋台中崇德店有蟑螂出沒。（圖／網友提供）

記者黃士原／台北報導

火鍋餐廳有蟑螂出沒！昨天（5/27）有民眾前往台中萬客什鍋用餐，在地上與櫃子發現蟑螂，讓她直呼「要吐了」。對此，業者表示，該案肇因是登革熱噴藥工作，但未能第一時間因應深感抱歉，餐廳已進行兩次消毒，確保店內環境清潔。

有位民眾在Threads上發文表示，昨日前往萬客什鍋台中崇德店用餐，吃完準備結帳時，發現地上、櫃子竟然有蟑螂爬行，讓她直呼「真的是要吐了」。有網友留言「之前去吃過一次，然後在醬料台上看過，還以為是偶發事件」、「太誇張了，可以請衛生局去稽查吧」，也有網友說「應該是最近政府在噴藥消毒，路上四處逃竄的就夠恐怖了」、「最近台中市政府水溝噴藥消毒，走到哪都看到」。

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對此，萬客什鍋表示，經內部調查了解，該案肇因於市政府環保局進行戶外公共環境防治登革熱預防性化學噴藥工作，導致崇德路水溝通道附近店家有蟑螂出沒狀況，對此單一個案，萬客什鍋對於未能第一時間因應深感抱歉，同日（5/27）晚間已先自行店內全區清潔後，並於今日（5/28）上午派請專業清潔公司進行二次消毒，以確保店內環境清潔。

萬客什鍋表示，一直以顧客滿意度作為優先考量，並致力於確保所有餐點衛生及環境清潔，並配合政府單位進行例行性必要消毒工作，同時內部也將積極討論因應措施，避免未來類似事件發生，確保消費者安心享用萬客什鍋準備的餐點。

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