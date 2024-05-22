他推米漿捕蟑螂「一晚見5屍體」！內行曝1物效果更狂：滿滿一罐

▲原PO用米漿抓到5隻蟑螂。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者朱祖儀／綜合報導

蟑螂是許多人討厭的害蟲之一，總能在家裡、餐廳或辦公室看到牠們的身影，到底要怎麼做才能順利消滅呢？一名網友近來分享，只要把米漿放一個晚上，就能輕鬆抓到蟑螂，他也展現自己的成果，看到杯中有5隻蟑螂屍體。文章曝光後，有內行人分享，「啤酒更有效，放一晚滿滿一罐！」

原PO在臉書「爆廢1公社」發文分享，把喝剩下的米漿放在家中角落，靜置一個晚上，就可抓到家裡的蟑螂。而他實際操作，也真的順利抓到5隻蟑螂，從照片中更可以看到，杯中剩下一點米漿，上面則浮著數隻蟑螂屍體。

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不少網友也分享自己的妙招，「曾經試過胚芽奶茶，大小都有用，大概50隻」、「我老公之前有印尼炒麵碗沒洗，泡水一晚有一大鍋小強湯哦」、「其實一鍋油也行，尤其有香味的油，像是泡麵吃剩的湯油，放著放著蟑螂就會被吸引進去」、「放早餐店大冰奶可以抓8隻好嗎」。

其中最多人推薦的是啤酒，「啤酒更有效」、「下次換啤酒，滿滿一罐哦」、「太少了，一杯半瓶啤酒，一晚滿滿的」、「啤酒比較好用，之前有客人在車上沒喝完，隔天滿滿一罐」、「我都拿老公的啤酒引蟑螂」。

▲不少人透露，啤酒捕蟑更好用。（圖／達志／示意圖）



其實先前家事達人陳映如也曾在粉專發文分享，「請蟑螂喝啤酒」是相當有效的捕蟑方法，只要將啤酒倒入瓶中，瓶口口徑需為蟑螂進得去的大小，接著把瓶子斜放靠著牆面即可，蟑螂聞到酒香就會跑進去，「因為是斜放，所以進得去，出不來」。