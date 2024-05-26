每個人都值得被愛！雲林縣推廣家庭暴力防治意識守護兒少

▲雲林縣政府及勵馨社會福利事業基金會舉辦家庭暴力防治宣導活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府及勵馨社會福利事業基金會運用雲林縣公益彩券盈餘分配款經費及衛生福利部補助經費，於雲林縣綜合社會福利館舉辦「雲林縣113年度愛擁抱不用暴我愛我的存在馨與你同在」家庭暴力防治宣導活動。張麗善縣長表示，打造社區安全防護網，守護每一個孩子、守護每一個家庭。

家庭暴力防治一直是社會努力提倡的議題，縣長張麗善表示，每年6月為家庭暴力防治宣導月份，勵馨基金會希望每一次的宣導活動都能夠引起共鳴，提升大家對於守護家庭與孩童的重視，就算孩童沒有直接受到暴力，但目睹暴力也是一種心靈受創的傷害。也提醒民眾在每段關係中，若遇到暴力，除了向外求助，最重要的是要好好照顧自己，每個人都是值得被愛的存在。

張麗善指出，今年縣府與47個防暴社區合作並持續結合基層社區力量及社福團體的專業能量，深入社區推廣家暴防治，另截至今年4月底已設置1174站「社區安全守護站」，藉由培養社區居民防暴意識，凝聚社區力量，串聯警政、社政、衛政、教政等跨局處的合作，進而形成社區安全防護網絡，努力的成果讓雲林縣在社會安全網評比中拿到全國第一，未來將會繼續努力守護孩子及每一個家庭。

社會處長林文志表示，近三年來雲林縣家庭暴力案件通報數「2021年5334件次、2022年5247件次、2023年5598件次」，大多數仍以警政、衛政、社政等單位通報為主，對於家暴案件發生的預防力量，需要靠社區民眾共同協力，大家多一點雞婆心，發揮社區守望相助精神，營造暴力零容忍的社區意識，共同努力維護社區及家庭和諧。

勵馨基金會主任林瑞茹表示，一般普遍認知的家庭暴力輔導諮商對象多為施暴人或受暴人，其實目睹兒少也是在家暴中受傷的一群人，為促進社會大眾普遍認識家庭暴力是侵害人權且為社會所不容許的犯罪行為，勵馨基金會持續倡導全民防暴觀念，期許將反暴力意識紮根，為促進防暴觀念普及化，長期宣導活動呼籲社會大眾關切此重要議題。

今年特別設計「家庭暴力情境體驗展」，讓民眾「聲歷其境」感受兒少雖然沒有直接遭受暴力，但親眼看見或聽見父母衝突過程，甚至看見明顯的家暴衝突後現場，亦是家庭暴力的一環，希望民眾更認識這群無法為自己發聲的目睹兒少。

現場更設立「五感紓壓體驗區」，結合創傷知情概念，讓民眾利用人體的五種感官進行紓壓體驗，從中找到適合自己的身心資源，學習照顧自我的方式。除了防暴宣導活動外，勵馨基金會也與台灣心境探索學會合作，在雲林縣綜合社會福利館中的雲林女創力基地策劃家庭暴力防治圖文展，展期至6月28日，歡迎有興趣的民眾前往看展。