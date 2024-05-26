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產地直送每顆20台斤只要299　南投縣府與家樂福賣大西瓜挺花蓮

▲南投縣政府攜手家樂福南投店力挺花蓮災區農產品、販售產地直送大西瓜。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府攜手家樂福南投店力挺花蓮災區農產品、販售產地直送大西瓜。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

花蓮縣慘遭0403大地震蹂躪，道路多處嚴重受損，觀光、農業發展受影響範圍很大，甚至波及緊鄰的南投縣；南投縣政府因此攜手家樂福南投店一起力挺花蓮災區農產品，協助銷售產地直送嚴選的花蓮大西瓜，一顆只要299元。

南投縣政府於25日上午在家樂福南投店1F廣場販售花蓮大西瓜，表示這批西瓜種植在清澈的花蓮秀姑蘭溪旁排水良好的砂質地壤土，並經約120天栽培管理，期間絕不使用生長調節劑，且符合2倍長的安全採收期，可讓消費者買得開心，吃得安心。

▲南投縣政府攜手家樂福南投店力挺花蓮災區農產品。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府攜手家樂福南投店力挺花蓮災區農產品。（圖／南投縣政府提供）

家樂福南投店店經理何嘉峰表示，家樂福在南投市是民眾採買生活所需的熱點，更擁有休閒遊逛的區域性重要定位，希望透過與縣府的合作，邀請民眾以熱切善心共同響應用新台幣「下架」花蓮大西瓜，每顆飽滿多汁達20台斤，以每顆299元的平價販售。

▲南投縣政府攜手家樂福南投店力挺花蓮災區農產品。（圖／南投縣政府提供）

何嘉峰說，家樂福持續推動「食際行動」食物轉型計畫，長期與多達230位微笑小農合作，堅持以合理的價格收購農民的用心，且產地直送保證新鮮，此次特別相挺鄰近的花蓮，用最好的價格向農民收購鮮甜的壽豐大西瓜，也將會持續積極與縣府一起做公益，把這份愛傳達給需要的人。

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