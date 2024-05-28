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勞動部台南就業中心協力友善企業　助中高齡婦女再度活耀職場

▲勞動部台南就業中心協力友善企業僱用，幫助美桂姐再度就業活耀職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部台南就業中心協力友善企業僱用，幫助美桂姐再度就業活耀職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

活潑開朗的美桂姐二年前為照顧家人離開職場，隨著家人現況改善，想重返職場卻又因跌倒受傷休養而延緩，復原後不耐久站，尋職多因體力不合未能就業，幸得勞動部雲嘉南分署台南就業中心多次就業協助及說服雇主，並運用「婦女再就業計畫」及「僱用獎助措施」，終獲取銀飾維護及門面清理工作。

美桂姐就業滿3個月，還可領取勞動部就業獎勵金3萬元，也在工作期間，耳濡目染下，對銀製品也有初步的認識及瞭解。門市人員忙碌時，也能協助為上門的顧客解說，受到雇主讚賞及同事們一致好評。美桂姐說：「有工作才有重心，非常喜歡這樣的生活」。

▲勞動部台南就業中心協力友善企業僱用，幫助美桂姐再度就業活耀職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

小時候家庭經濟條件不佳的美桂姐，國中畢業後即外出工作，結識良人不遠千里嫁到台南來落地生根。一開始從事成衣車工的工作，生性勤奮漸漸習得好手藝成為女裝製樣師傅並於三年前規劃參與夜間進修餐飲管理課程，想取得高職學歷，彌補心中缺憾。後因家人身體出現問題，需人從旁照料，最終選擇放棄工作多年的職場提前退休及暫時中斷學業。在家人身體趨於穩定後，一年前也取得高職學歷。想再度找個短暫性工作兼照料家庭，經就業中心協助登記政府單位臨時性工作，已通知錄取。卻在上工前不慎摔倒，造成左腳骨折，身體多處擦傷，經一年積極復健，行走逐漸穩健。於今年初接獲台南就業中心的一通求職關懷電話，促使美桂姐再度活耀於職場，她非常感謝就服人員的協助。

就服員林柏毅說到66歲的美桂姐，非常熱情，表示只要有工作機會，她都願意嘗試。尋職期間，就服員陸續運用「疫後改善缺工擴大就業方案」推介廚師助理、作業員、兼職人員等職缺，都因體能條件不符合，而未獲錄取。這些消息使得美桂姐有些失落。經就服員不斷鼓勵及開發合適職缺，終說服一家銀飾業者並願意運用「僱用獎助措施」。公司釋出銀飾維護及門面清理工作給中高齡者朋友，另，也基於社會責任願意與政府共同合作。藉此，就服員針對公司工作內容及面試常遇到狀況，進行事前面試演練。終獲成功錄用且配合美桂姐家庭現況，將排班休假制調整固定休假制。就服員也透過定期關懷及鼓勵，協助穩定就業。

▲勞動部台南就業中心協力友善企業僱用，幫助美桂姐再度就業活耀職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

銀戀上府館執行長陳玥翎開心表示，之前銀飾維護及門面清理由門市人員兼任，自從由美桂姐專任後，公司工作環境變得舒適乾淨，銀飾品擦得越發光亮，而且她除自身工作外，勤奮好學，偶爾也能兼任門市人員條理分明為顧客介紹銀飾製品及保養方式，深獲同事喜愛。非常慶幸當時接受就服員林先生的建議，運用僱用獎助措施僱用美桂姐。陸續將再規劃友善職缺，如提供客服人員、倉管人員等工作機會。

台南就業中心洪儷瑋主任表示，為鼓勵因家庭因素離開職場婦女再度回歸職場，勞動部推出為期3年的「婦女再就業計畫」，以「自主訓練獎勵」鼓勵自行規劃參加訓練提升職能，最高可獎勵3萬元；運用「再就業獎勵」穩定就業達3個月，再加領3萬元。並提供雇主「工時調整獎勵」以鼓勵為婦女員工規劃調整工時以兼顧家庭需求，每一職缺每個月可領3千元獎勵金，最長補助1年。也能促使婦女實現個人價值與成就。另為提昇雇主僱用特定身份之失業勞工意願，補助雇主每人每月最高1萬5千元，最長補助12個月等僱用獎助措施，希望雇主們共同協助婦女、中高齡及高齡者等特定身份朋友重返職場。

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