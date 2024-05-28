王義川自爆用「手機定位」分析陳抗群眾　陳玉珍驚：比查水表還恐怖

記者崔至雲／台北報導

民進黨政策會執行長王義川昨晚在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等。國民黨立委陳玉珍表示，她一聽到王義川的說法，心中感到十分恐怖與震驚，難道老大哥還在？如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退。陳要求檢調應主動介入調查此案，這比查水表還恐怖。

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



陳玉珍提到，在2021年疫情期間，中央疫情指揮中心在五月天跨年夜演唱會時，動用電子圍離2.0「天網」揪出違規者，遭外界質疑侵犯人權。當時由於全球疫情仍屬嚴竣，兼顧全體國人健康權下，最後也就不了了之。此次王義川在節目上再度提到利用手機訊號定位來分析現場群眾年齡，讓人不禁懷疑，難道「天網」還存在？「老大哥」還在？有哪條法律授權民進黨政府可以建置「天網」？有哪條法律授權民進黨政府可以利用民眾的手機監控人民所在位置，對所有人行蹤進行監測？

陳玉珍提到，「公民與政治權利國際公約」第17條清楚載明，對於任何人之私生活、家庭、住宅或通信，不得無理或非法侵擾，其名譽及信用，亦不得非法破壞。對於此種侵擾或破壞，人人有受法律保護之權利。王義川身為執政的民進黨重要黨職幹部，可以在節目上輕輕鬆鬆、脫口而出向全國人民說出這些駭人聽聞的話，顯然民進黨絕非第一次做這樣的事，因此，她呼籲檢調應主動介入調查此案，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。

