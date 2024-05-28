「藝起發光」再陷官非　藝人宋逸民「律師陪同」北檢應訊2小時

記者劉昌松／台北報導

藝人宋逸民主持的「藝起發光」教會，從小甜甜離婚事件後，2年來接連被質疑奉獻款涉逃漏稅、還被掀出太魯閣號翻車事件中疑似假見證，外界原以為相關糾紛在宋妻陳維齡被控捐款收據案，在檢察官將全案處分不起訴後已告一段落，沒想到，宋逸民28日突然現身北檢，在2律師陪同下，接受檢察官長達2小時的偵訊。

▲宋逸民28日在律師陪同下，到台北地檢署出庭 。（圖／記者劉昌松攝）

藝人小甜甜2022年底傳出與老公宋晉賢離婚風波，隨後表示退出宗教團體「台灣藝起發光促進協會」，宋逸民為了否認外傳曾大罵小甜甜，曾發聲明表示，「小甜甜（張可昀）在面對私生活生命有極大的狀況」，沒想到引起軒然大波，包括資深醫藥記者王瑞玲等人，都開始對「藝起發光」提出質疑。

而該教會的負面新聞在2023年開始延燒，包括教友質疑藝起發光開給教友的奉獻金收據涉嫌造假，工作人員疑遭虛報薪資所得，還涉嫌逃漏稅等爭議，國稅局接到檢舉後展開調查，因查無違法事證而結案。

至於「師母」陳維齡，則被控冒用林姓工作人員私章，蓋在捐獻收據的「財務長」欄位涉嫌偽造文書案，檢察官調查認為，藝起發光內每個人收到捐贈的處理方法不同，有人會一口氣把手中的收據都蓋完，有人是等確實收到奉獻才蓋收據，但都是最後交給陳維齡去處理。顯然蓋章方式是協會同仁約定，林男也有表示同意，2024年1月間以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳維齡。

▲宋逸民與陳維齡夫妻2023年曾為藝起發光的多項爭議，出面道歉並聲明澄清。（資料照／記者湯興漢攝）

藝起發光另外遭質疑的，還牽扯到震驚全台的2021年太魯閣列車花蓮出軌事故，這次翻車意外造成49人死亡，事後王瑞玲爆料，宋逸民當時以差點搭上事故列車為由，請藝起發光教友到臉書上作「假見證」。

宋逸民曾為此澄清，藝起發光2021年度活動「愛在四月天」要在花蓮舉行，100多人要從4月2日開始分批抵達花蓮，「我們一開始就是設定搭火車」，後來因為訂不到票，沒辦法將第一天要抵達的人，一起送到花蓮，最後通知大家改搭遊覽車。

宋逸民在聲明中表示，「沒想到太魯閣火車翻覆事件，卻在4月2日發生了，當時我立刻要求車上全員為事件和罹難者家屬禱告。」「所以絕對不可能有謠傳的我請大家做假見證，才能使我和其他的牧長平起平坐。這些指控完全虛假不實，我真的非常痛心。」據了解，宋逸民後委請律師對引發爭議的人提告妨害名譽，經送調解不成後，由檢察官展開調查。