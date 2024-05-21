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社會 社會焦點 保障人權

基泰大直案北市府真有門神　檢方認證：兼任建商顧問還煽動災戶

▲▼台北市市政顧問孫偉志現身基泰說明會。（圖／台北市議員陳怡君提供）

▲前台北市市政顧問孫偉志(左)，曾與基泰總經理馮先勉一同現身說明會。（資料照／議員陳怡君提供）

記者劉昌松／台北報導

前台北市政顧問孫偉志在去年基泰大直工地損鄰案中，被市議員陳怡君質疑是基泰安插在市府的「神秘門神」，孫偉志怒告加重誹謗。台北地檢署查出，孫偉志當時確實同時具有市政顧問與基泰董事會顧問雙重身分，且曾在與災戶的整合會議中表示，基泰要受災戶找民代向市府施壓，21日以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳怡君。

基泰建設台北市大直街建案，因原本設計60公分厚的連續壁，只施作50公分，又調整監測數據，導致工地在2023年9月7日晚間發生崩塌，造成附近樓房塌陷1層樓深，基泰工程副理邱丞鴻、建築師王德生等5人被依違背建築術成規等罪起訴，正由法院審理中。

在這起工安意外調查期間，雖然沒有造成人員傷亡，但基泰施工安全性成為各方討論焦點，基泰公司不但舉行「重大訊息記者說明會」，還由總經理馮先勉與鄰損住戶召開「住戶整合會議」，陪同馮先勉出席的還有當時的台北市市政顧問孫偉志。

▲▼大直受災戶對談基泰總經理馮先勉，台北市議員陳怡君受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲市議員陳怡君質疑孫偉志是基泰安插台北市的神祕門神。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨籍市議員陳怡君在2023年9月、10月間，分別在臉書發文指出，「基泰建之所以膽大包天肆無忌憚，就是因為安插門神在台北市政府」，「這位神祕門神【孫偉志】」，「孫偉志到場指導與眾災戶合建、密謀與市府抗爭爭取權益」。孫偉志因此被市府解聘顧問職後，怒告陳怡君涉嫌誹謗，損害他的名譽。

檢察官調查，孫偉志當時確實身兼「基泰董事會專案顧問」、「台北市政府市政顧問」的雙重身分，且有參與基泰與住戶整合會議，根據會議錄音，在討論災戶改建條件部分，孫偉志曾順著基泰總經理馮先勉的發言，表示馮的發言意思就是要受災戶去找民代向市政府施壓。

檢察官認為，大直建案坍塌後，基泰公司與台北市府間存有對立關係，孫偉志在兩方都有職務，議員基於客觀情事，就與公益攸關的事件，對孫偉志的雙重身分和相關作為提出評論，無從認定構成誹謗，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳怡君。

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