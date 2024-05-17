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自撞分隔島竟沒酒測涉包庇　台中巡官：告爆料者妨害名譽

▲▼台中巡官駕車自撞分隔島，為捍衛清白，中午控告爆料者妨害名譽。（圖／民眾提供，下同）。

▲▼台中巡官駕車自撞分隔島，為捍衛清白，中午控告爆料者妨害名譽。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局大雅分局林姓巡官16日零點開車外出買宵夜，不料自撞分隔島，車子安全氣囊爆開，有人PO網爆料，指員警到場後以「沒有酒容酒味」為由，未對林進行酒測，懷疑包庇酒駕，繼大雅分局出面背書，強調絕無包庇，林巡官為捍衛清白，17日中午到大雅派出所控告爆料者妨害名譽。

有人在靠北警察爆料，某巡官113年5月16日凌晨在潭子區自撞，線上執勤同事抵達現場發現駕駛者是分局巡官，還疑似想逃跑被同仁阻止，目視明顯酒容酒味，員警回報給副所長，副所長馬上趕到現場，開車將該名巡官載走了，並且說不要酒測，被質疑「當官酒駕都沒事的嗎？大雅分局都是這樣包庇自己人的嗎？」

▲▼台中巡官駕車自撞分隔島，為捍衛清白，中午控告爆料者妨害名譽。（圖／民眾提供，下同）。

大雅分局澄清，該車禍屬單純自撞，未與他車擦撞，林員未受傷亦未發現有酒容酒味或其他違法行為，依據內政部警政署109年公文規定，單純財務損失之A3交通事故，由處理員警觀測確認當事人無飲酒情事，再經當事人確認無須酒測後，於相關紀錄表詳實記載簽認後，免予實施酒測。

林姓巡官為維護自身權益，強調自己並無酒駕，中午提出妨害名譽告訴，大雅分局已受理報案程序。

至於副所長為何載林姓巡官返所休息，林巡官為何不留在現場等待拖吊？處理員警為何沒有使用密錄器？大雅分局解釋，林巡官手機剛好沒電，他必須先到派出所充電，才能透過手機連絡熟識的拖吊業者，現場員警覺得自撞且無酒味酒容，所以沒有開啟密錄器。

▲▼台中巡官駕車自撞分隔島，為捍衛清白，中午控告爆料者妨害名譽。（圖／民眾提供，下同）。

警界有人認為，副所長資歷深，應該是當下研判林巡官確實沒有喝酒，才放心載回派出所，況且派出所警察更多，豈不是讓更多人知道有喝酒，否則都快退休了，不可能以自己退休金作賭注；但也有人認為，就是要確保退休金，更應該酒測，由數值背書，就不會出現讓人想像空間，也不會引發後續糾紛。

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