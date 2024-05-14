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巴毛律師開放私問「雷包姓名」　遭控違反《個資法》獲不起訴

▲桃園市李姓律師為某應召站曾姓男子辯護，陪同偵訊後竟私下打電話給業者聲稱「一個人扛」，地院認為李違反職業倫理，判處2月有期徒刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲巴毛律師因在網路評論自己聘僱律師的遭遇，被控違反《個資法》結果不起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

巴毛律師(陳宇安)因為時常公開對時事提出法律見解，吸引不少粉絲追蹤，日前她在網路上評論新聘雇的1名律師，是「大雷包」，「懷疑是不是仇人派來整我的」，巴毛還歡迎大家私訊詢問「雷包」的名字，遭影射的男律師控告巴毛涉嫌洩漏個資、妨害名譽等罪，台北地檢署調查認為罪嫌不足，14日處分不起訴巴毛。

巴毛律師自己是開設法律事務所，在2024年1月間，她在臉書私密社團「律師甘苦談(口水)社」發文抱怨，新聘的受雇律師說好12月中到職，結果多等了10幾天，1月2日才到職，巴毛表示，有告訴新聘律師這樣會沒人交接工作，結果對方居然想把案件都丟給另一個受雇律師。

巴毛除了抱怨「遇到大雷包」，「懷疑是不是仇人派來整我的」，還透露受雇律師的畢業學校「姓氏筆畫多」，另外巴毛也在個人的thread帳號po文，稱「新來的受僱是粉絲 自己私訊要求要來上班」，「他不習慣要離職，讚，歡迎大家私訊問我雷包的名字」。

遭影射的受雇律師不滿提告巴毛涉嫌妨害名譽，還涉嫌違反《個人資料保護法》，不過檢察官勘驗巴毛發文內容，並未具體說出對象，旁人無法得知遭影射者的身分，且除了臉書社團具有私密性，即使有人在thread上私訊巴毛，也不算公開，與犯罪構成要件不符，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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