為了殺老鼠...彰化雞農網購空氣槍改造　緩刑代價8萬

▲為了抓老鼠，雞農買空氣槍遭判刑。（圖／取自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名謝姓雞農(31歲)，家中雞舍電線設備及雞蛋經常被老鼠咬壞，因此上網購買空氣槍和鋼瓶、加裝彈簧墊片，製造出一把具有殺傷力的非制式槍枝，被警方移送法辦；法官認為他僅為驅趕老鼠動機單純，依犯非法製造非制式空氣槍罪，判處1年8月，併科罰金3萬元，緩刑4年，支付公庫5萬元。

判決書指出，謝男為了驅趕雞舍老鼠，於2023年6月底，從網路買了一把不具殺傷力空氣槍及CO2鋼瓶1盒，在槍內加裝彈簧墊片，製造出一把可發射子彈具殺傷力非制式空氣槍，11月間遭警方搜索。

謝男庭訊時坦承不諱，並提供畜牧場登記證書、雞舍照片，供稱，會持有空氣槍，僅為持以驅趕雞舍內的老鼠，以防老鼠咬壞雞舍內雞蛋及電線設備，「希望法官能給我一次改過自新的機會」，檢察官也請法官對他從輕量刑。

法官審酌後認為他犯罪動機單純，並非出於危害社會不法目的，更無證據顯示他會持槍作非法用途，也並未對他人生命、身體、自由及財產等法益造成具體實害，依刑法第59條酌量遞減輕其刑，依犯非法製造非制式空氣槍罪，判處1年8月，併科罰金3萬元，緩刑4年，支付公庫5萬元。可上訴。