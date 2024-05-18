出事了！阿伯嗆警「跪在這裡汪汪兩聲」　下場被判5個月

記者黃翊婷／綜合報導

中年男子阿輝（化名）過去有妨害公務前科，沒想到今年2月間他在餐廳與店員發生爭執，竟對到場處理的警員說出「你們警察就是狗」、「給我跪在這裡汪汪兩聲」等話，反而害自己吃上官司。彰化地院法官審理之後，依公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判處阿輝有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲阿輝和餐廳店員起爭執，竟出言辱罵到場處理的警員。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿輝今年2月間在彰化某餐廳前與店員發生爭執，當地派出所警員獲報前往處理，他竟當場對著警員叫罵，包含「你們警察就是狗」、「現在的警察都變成人家養的狗了」、「給我跪在這裡汪汪兩聲，狗就是狗啦」、「XX所的都垃圾啦」等等。

結果阿輝因為一時嘴快，辱罵依法執行勤務的警員，反而被警員當場逮捕。彰化地院法官認為，阿輝過去已有1次妨害公務紀錄，經法院判刑3個月確定，又因觸犯公共危險案件，被判刑1年2個月確定，直到2023年8月底才執行完畢，沒想到隔年2月再度觸法。

法官表示，阿輝以言語辱罵警員，嚴重干擾警員執行職務，可見他的法治觀念淡薄，考量到他犯後矢口否認犯行，加上犯罪動機、手段、家庭經濟狀況等因素，最終依公務員依法執行職務時當場侮辱罪，判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。