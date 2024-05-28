高雄男醉駕等紅燈「睡到翻過去」　被警叫醒急辯：我沒開車啊

▲高雄男醉駕車停馬路睡著了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名葉姓男子開車在鳳山停等紅燈時，竟然在路中睡著了，警方正好巡邏行經該路口，發現駕駛有異連忙上前查看，原以為身體有何狀況，以敲擊車窗方式將葉男喚醒，結果開啟車窗時飄出濃濃酒味，葉連忙脫口辯解：「我沒有開車呀！」後續經酒精濃度檢測已超標，偵訊後依涉嫌公共危險罪移送法辦。

25日凌晨3時，鳳山分局文山派出所員警巡經鳳山區建國路三段與青年路二段口時，發現綠燈時53歲葉姓男子駕駛車輛仍停於路中央、遲遲未前行，便上前查看狀況。

▲▼高雄男醉駕車停馬路睡著了，被警叫醒急辯「我還沒開車啊」。（圖／記者賴文萱翻攝）

葉男當時似無意識地坐在車上，在場員警原以為他有生命危急情形，所幸後來隔著玻璃觀察，發現他胸口仍有起伏，只是睡著了。

但為避免危險狀況發生，警方也立即增派支援，並決定以手電筒強光搭配警棍敲擊車窗，同時不斷呼喊：「開門！」來喚醒駕駛。

▲高雄男酒精濃度超過法定標準值，警詢後依涉嫌公共危險罪將其移送法辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

葉男聽到後發現闖禍，拉下車窗的第一句話，便是急忙向警方辯解「我沒有開車呀！」但濃厚酒味早就隨車窗開啟的同時向外蔓延開來。

警方先是立即將葉男攙扶下車，帶往安全處所，並實施酒精濃度檢測。酒精濃度值確認已超過法定標準值，警詢後依涉嫌公共危險罪將其移送法辦。