　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汐止警休假酒駕「等紅燈睡著」拒酒測　被記大過調警備隊

▲汐止警分局偵查隊警員林辰翰26日上午酒駕拒測遭警方開罰，下午汐止警分局將他調任警備隊併記大過處分。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警分局一名偵查隊警員酒駕拒測遭罰，被記大過處分。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止警分局偵查隊警員林辰翰在假日輪休期間，26日上午7時許駕車行經北市市民大道林森北路口遭到北市中山警分局警員盤查，林員因滿身酒氣拒絕酒測，經巡邏警員開單告發，汐止警分局上午9時許接獲中山警分局勤務指揮中心來電通知，強調絕不護短，林員將依規定記一大過處分，調任警備隊列為教育輔導對象。

據了解：汐止警分局目前支援偵查隊的一名警員林辰翰，25日晚間休假期間與友人至台北市信義區酒吧喝酒聊天，到今凌晨5、6點結束，林員事後向分局長官表示，他因為叫不到代駕，無奈自行開車返回汐止，途經林森北路、市民大道路口停等紅燈，因過於疲憊而在車上睡著，巡邏員警獲報到場處理，發現林姓員警有酒駕情事，林員表示拒絕酒測，中山警方遂依規定舉發。

▲汐止警分局偵查隊警員林辰翰26日上午酒駕拒測遭警方開罰，下午汐止警分局將他調任警備隊併記大過處分。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警分局26日下午針對分局支援偵查隊的警員林辰翰酒駕拒測行為召開人評會議，初步核定林姓警員酒駕拒絕接受酒測行為屬實，將記一大過處分，並追究其直屬長官包含小隊長、偵查隊長及分局長等管考不周、內部管理疏失的連帶責任，都須受連帶處分，汐止警分局人評會做出以上決議，並依規定報請新北市警局督察、人事單位核備。

據了解，林員是警專35期畢業，目前將調整至警備隊服務及列管加強輔導。汐止警分局強調，對於員警違紀情事絕對深入調查，絕不護短庇縱、嚴予查究並斷然處置，未來將加強各單位警員的內部風紀教育，恪遵各項法紀要求，避免是類情形發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
快訊／桃園巨蛋又出包！記者室大漏水　卡森斯看了也驚呆
明開啟多雨模式！「連下7天」雨勢最大時間曝
快訊／悍將大巨蛋3戰破5萬人　收入5000萬創紀錄
厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」
五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州
關山拉力賽自撞慘死！死者是電商董座　才PO文喊：飛越終點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吳興街滇緬麵館爆砍人案！老闆認廚師騷擾妻　持刀鎚攻擊遭聲押

汐止警休假酒駕「等紅燈睡著」拒酒測　被記大過調警備隊

關山拉力賽自撞慘死！死者是電商董座　昨才PO文喊：飛越終點

板橋街友貪杯喝光酒　友人火大：你沒出錢…持鐵桿痛毆他

關山拉力賽爆自撞1死1傷！50歲男卡駕駛座慘死　鎮公所：負責到底

史上最扯！菲籍逃逸女移工淪詐團車手　約面交還帶「翻譯人員」

男童站大樓外牆吹泡泡！路過民眾嚇到急通報　家長回應了

高雄男拒檢衝撞2警到案！最高吞20萬罰單　辯「車上有K盤才逃」

孩童坐在駕駛腿上還握方向盤　警：傳喚車主說明並製單舉發

貢寮外海女浮屍身分確認！婦失蹤3年...DNA鑑定讓她回家了

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

吳興街滇緬麵館爆砍人案！老闆認廚師騷擾妻　持刀鎚攻擊遭聲押

汐止警休假酒駕「等紅燈睡著」拒酒測　被記大過調警備隊

關山拉力賽自撞慘死！死者是電商董座　昨才PO文喊：飛越終點

板橋街友貪杯喝光酒　友人火大：你沒出錢…持鐵桿痛毆他

關山拉力賽爆自撞1死1傷！50歲男卡駕駛座慘死　鎮公所：負責到底

史上最扯！菲籍逃逸女移工淪詐團車手　約面交還帶「翻譯人員」

男童站大樓外牆吹泡泡！路過民眾嚇到急通報　家長回應了

高雄男拒檢衝撞2警到案！最高吞20萬罰單　辯「車上有K盤才逃」

孩童坐在駕駛腿上還握方向盤　警：傳喚車主說明並製單舉發

貢寮外海女浮屍身分確認！婦失蹤3年...DNA鑑定讓她回家了

Apple產後復工辣曬長腿！　真實身材曝光很苦惱：有6公斤要消

快訊／桃園巨蛋又出包！記者室大漏水　卡森斯看了也驚呆

林振瑋打破最快球速　葉總不鼓勵徐若熙追尋

土耳其超刺激空中餐廳！懸吊40米高空吃飯　360度無遮蔽看紅河

南投星空季即起登場　主打身心療癒與星空音樂會

觀音區健走活動　張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

民進黨苗栗黨部主委改選傳賄選　陳光軒指控當選人陳詩弦涉買票

毛毛問答／你家毛孩怕冷還怕熱？　獸醫列「4不3要」讓牠們清涼整夏

吳興街滇緬麵館爆砍人案！老闆認廚師騷擾妻　持刀鎚攻擊遭聲押

端午社區包粽邱奕勝造型吸睛　網友直呼「揪古錐」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

即／台中文心森林公園29歲男死亡　警封鎖現場

人妻和冷氣行老闆上床　「開幾百次房間」逼正宮離婚

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

情侶搭台鐵「車廂縱慾12分鐘」！下場慘了

海陸男闖女輔導長香閨　掏生殖器跟內衣合照

好市多經理控「被辭職」怒告！罕揭超高補償金

即／屏東吃麵變打群架！多人鬥毆2掛彩送醫

苗栗台1線轎車撞路旁板車　「車頭消失」駕駛慘死

工具人夜店顧包包一整晚！惱怒性侵女神

即／男子陳屍台中監獄附近車內　警封鎖調查中

藍寶堅尼Urus被狠K58下！1男揮球棒1男掌鏡

他清窗戶墜樓壓死路人！驚悚畫面曝光

更多熱門

相關新聞

男酒後找友幫騎車　結果她「酒測值超標」

男酒後找友幫騎車　結果她「酒測值超標」

高雄一名趙姓男子（18歲）23日凌晨和朋友到夜店狂歡，酒過三巡後，趙男因為自己已經喝酒，於是請一同聚會的劉姓女子（21歲），幫忙把機車騎到附近的KTV準備續攤，不料在途中因逆向被警方攔下，員警發現劉女身上也有酒氣，檢測後酒測值高達0.67毫克，劉女除了被依公共危險罪送辦外，也害得趙男的機車被吊扣。

酒駕累犯駕照吊銷仍繼續上路這次出怪招

酒駕累犯駕照吊銷仍繼續上路這次出怪招

酒駕撞3車1死！準律師求緩刑法官重判7年半

酒駕撞3車1死！準律師求緩刑法官重判7年半

彰化分署赴同德中學　另類宣導法治

彰化分署赴同德中學　另類宣導法治

警爬牆抓詐欺犯　她控住家遭毀損「留血跡」

警爬牆抓詐欺犯　她控住家遭毀損「留血跡」

關鍵字：

汐止警分局偵查隊警員林辰翰酒駕

讀者迴響

熱門新聞

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

獨家／丟丟妹緊急送醫開刀！

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面