汐止警休假酒駕「等紅燈睡著」拒酒測　被記大過調警備隊

▲汐止警分局一名偵查隊警員酒駕拒測遭罰，被記大過處分。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／新北報導

新北市汐止警分局偵查隊警員林辰翰在假日輪休期間，26日上午7時許駕車行經北市市民大道林森北路口遭到北市中山警分局警員盤查，林員因滿身酒氣拒絕酒測，經巡邏警員開單告發，汐止警分局上午9時許接獲中山警分局勤務指揮中心來電通知，強調絕不護短，林員將依規定記一大過處分，調任警備隊列為教育輔導對象。

據了解：汐止警分局目前支援偵查隊的一名警員林辰翰，25日晚間休假期間與友人至台北市信義區酒吧喝酒聊天，到今凌晨5、6點結束，林員事後向分局長官表示，他因為叫不到代駕，無奈自行開車返回汐止，途經林森北路、市民大道路口停等紅燈，因過於疲憊而在車上睡著，巡邏員警獲報到場處理，發現林姓員警有酒駕情事，林員表示拒絕酒測，中山警方遂依規定舉發。





汐止警分局26日下午針對分局支援偵查隊的警員林辰翰酒駕拒測行為召開人評會議，初步核定林姓警員酒駕拒絕接受酒測行為屬實，將記一大過處分，並追究其直屬長官包含小隊長、偵查隊長及分局長等管考不周、內部管理疏失的連帶責任，都須受連帶處分，汐止警分局人評會做出以上決議，並依規定報請新北市警局督察、人事單位核備。

據了解，林員是警專35期畢業，目前將調整至警備隊服務及列管加強輔導。汐止警分局強調，對於員警違紀情事絕對深入調查，絕不護短庇縱、嚴予查究並斷然處置，未來將加強各單位警員的內部風紀教育，恪遵各項法紀要求，避免是類情形發生。

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