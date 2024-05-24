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酒駕撞3車釀1死！準律師求緩刑法官打臉　「知法犯法」重判7年半

▲▼準律師鄭兆宇（白衣黑褲）涉酒駕致死，21日到台北地院出庭聲稱對事故經過因腦傷失憶。（圖／記者黃哲民攝）

▲準律師鄭兆宇（白衣黑褲）涉酒駕致死罪嫌，先前到台北地院出庭聲稱對事故經過因腦傷失憶。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

準律師鄭兆宇去年（2023年）5月涉酒駕，在北市國道3號甲線萬芳交流道口飛撞3車，造成1位停等綠燈的高姓男子枉死，鄭出庭頻稱自己也腦傷失憶，在醫院醒來以為「這是一場夢」，願終身戒酒當志工宣導反酒駕，請求情堪憫恕減刑與緩刑，台北地院選任素人國民法官參審，今（24日）依酒駕致死罪判刑7年6月，可上訴。

鄭男與律師及被害人家屬今都沒到庭聆判，審判長當庭解說判決理由指出，鄭男知法犯法、惡性重大且危害至鉅，仍狡辯酒駕原因、沒同理被害人家屬心情，又強迫被害人家屬接受賠償。北院去年審理李姓男子酒駕追撞開車的單親爸致死又拒捕，判刑7年2月，鄭男刑度比李男重的主因，就是「知法犯法」。

鄭男（26歲）去年5月5日，在知名律師事務所實習時，當晚參加事務所為他辦的迎新聚餐，並去KTV續攤唱歌到隔天（6日）凌晨1點多，鄭男獨自離開，在信義區松壽路1處公車站睡到清晨5點出頭，搭計程車回聚餐地點附近的南京東路四段停車格，找到自己停妥的賓士車，5點21分開車上路回家。

▲▼26歲男子開賓士下交流道，直接撞上對向車輛害駕駛受困身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲準律師鄭兆宇酒駕致死現場畫面驚悚，無辜挨撞的高姓男子當場失去呼吸心跳。（資料照／記者邱中岳翻攝）

18分鐘後，鄭男開車從國道三號甲線萬芳交流道，要往木柵路四段方向，在下坡彎道先擦撞右側路緣失控，偏左高速衝撞凸起的水泥槽化島，接著僅約2秒鐘的電光火石間，鄭男車身飛越木柵路四段東往西2線車道與中央分隔島，重重撞上西往東車道停等綠燈、準備左轉進入萬芳交流道的3輛汽車。

54歲高姓男子駕駛休旅車停在內線車道、首當其衝，左車身硬生生遭撞凹逾50公分，高男根本沒得躲，全身多處鈍挫骨折，尤其左胸傷勢嚴重，當場失去呼吸心跳，送醫仍休克不治。高男座車右側與後方各1車遭推撞波及，幸好駕駛均無礙，鄭男賓士車右前輪噴飛，另砸壞遠處1輛經過的小貨車車頭。

肇事的鄭男也昏迷送醫，驗血換算呼氣酒精濃度達每公升0.83毫克，鄭在加護病房住院6天轉往普通病房，檢警從監視畫面估算鄭男撞擊時車速達時速84公里，鄭男座車行車記錄器更顯示撞擊瞬間車速達160公里，而事發現場限速僅50公里。

鄭男被起訴涉犯法定可判刑3年以上、10年以下的酒駕致死罪嫌，出庭認錯向旁聽的高男家屬鞠躬，聲稱事發前只喝過1次啤酒、拉肚子7天，所以打算聚餐不喝酒，專程開家裡賓士車去接送同事赴約，席間婉拒同事與主管敬酒，最後因老闆要參加續攤，他不想被認為不上道，才被眾人鼓吹喝酒。

▲▼準律師鄭兆宇（白衣黑褲）涉酒駕致死，21日到台北地院出庭聲稱對事故經過因腦傷失憶。（圖／記者黃哲民攝）

▲準律師鄭兆宇（左）出庭推稱想給老闆好印象而喝酒，對酒駕經過失憶。（圖／記者黃哲民攝）

鄭男聲稱老闆愛喝酒、續攤時坐他旁邊，老闆「敬一杯我就喝一杯」，他想給老闆好印象。但關鍵是喝酒為何還去把停好的車開走，他稱斷片不記得，頻說自己因車禍而腦震盪、腦出血、腦中有血塊，「能醒過來已是奇蹟」，對事發經過都失憶，猜想自己可能回車上找手機，因「肌肉記憶」而開車。

檢方譏鄭男「車禍前的事情都記得很清楚」，並指搭載鄭男的小黃運將證稱鄭男能聊天、指路，自行操作螢幕刷卡付車資，批他「知法犯法」，還逕自寄面額300萬元支票給高男家屬聲稱和解，但已被高男家屬退回拒收。

辯護律師替鄭男解圍「人非聖賢、孰能無過」、鄭「不是壞人，但犯了大錯」，但已認罪、無前科，付300萬元賠償外加保險理賠200萬元，鄭一輩子自責愧疚，允諾此生戒酒並做反酒駕志工，願盡力陪伴死者家屬彌補，盼能諒解鄭男是剛出社會的年輕人，適用情堪憫恕減刑並緩刑。

辯護律師並試圖從作證的鑑定人口中，套出「鄭男若入監可能影響復歸社會的可能性」，因鄭男需爭取減刑到2年以下才有緩刑機會，但審判長命鑑定人不必回答個人猜測而作罷。

鑑定人指鄭男對賠償、做志工等承諾「有意願但沒能力」、想的跟做的落差很大，但本案為偶發性、一次性的犯罪，沒特別惡性，家庭支持能力良好，有相當程度更生可能，至於「車禍傷到腦造成記憶破碎」是鄭男自稱，並無醫療證據，鄭男最初也沒跟精神科醫師明講自己涉嫌酒駕致死，僅說發生車禍。

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