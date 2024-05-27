台東縣府結合大慈功德會　愛心物資嘉惠63戶弱勢家庭

▲愛心物資嘉惠縱谷地區63戶弱勢家庭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導



臺東因地形狹長，資源募集不易，臺東縣政府結合中華民國大慈功德會資源，募集洗衣機、腳踏車及生活日用品物資，提供鹿野鄉、關山鎮、海端鄉、池上鄉等四鄉鎮63戶弱勢家庭，並於日前由功德會志工、村、里長及縱谷線區社會福利服務中心同仁共同逐戶發放愛心物資。



臺東縣長饒慶鈴表示，縣府為擴增家庭服務資源，提供民眾可近性服務，持續推動社會安全網計畫，培力地方團體投入小衛星課後輔導、家庭支持服務方案及育兒指導服務等，但要建構綿密的社區支持系統，需仰賴政府部門、民間機構（團體）及村里長等各網絡共同協力合作，才能共同網住脆弱家庭。

饒慶鈴表示，此次縣府與中華民國大慈功德會協力合作，由社工提供專業評估後依家庭需求媒合所需物資，落實照顧有急難需求之民眾，除感謝中華民國大慈功德會協助熱心公益嘉惠偏鄉弱勢家庭外，更期待大慈的愛心拋磚引玉，帶動社會大眾一同持續關懷社會弱勢。



邱先生是縱谷社福中心服務家戶，近年來因不明原因雙腳無力，經常跌倒受傷，現需仰賴輔具行動，而父親也因病臥床，透過社工協助連結長照居服員定時至家中協助沐浴、用餐及環境整理，這次透過中華民國大慈功德會提供白米、泡麵、料理包、尿布及日用品等物資，邱先生在收到物資時，感謝社工定期至家中關心並協助連結相關資源，這些物資可以協助暫緩生活壓力，訪視志工也分享病痛經驗，期望透過物資協助邱先生家庭度過最辛苦的時刻。

臺東縣社會處長陳淑蘭指出，中華民國大慈功德會募集物資親送偏鄉，行善不遺餘力、愛心不落人後的助人精神，替臺東偏鄉地區注入一股善的力量，公私協力共同合作，每一個民間團體參與，每一份物資的捐贈，都是一份支持、肯定與強化社安網的力量，相信這一份力量能降低社會安全的各項風險因子。



社會處進一步說明，社福中心做為一線服務的社福好厝邊，支持與協助脆弱家庭度過危機，歡迎大家一起關懷與支持周遭的社區鄰里，如有知悉有社會福利需求，可透過關懷E起來網站(mohw.gov.tw)通報或求助，也可以撥打各褔利服務中心專線聯繫臺東市區社會福利服務中心，聯繫電話089-343972、089-340758、089-345547；海岸線區社會福利服務中心，電話：089-850995；南迴線區社會福利服務中心，電話089-790139、089-790141；縱谷線區社會福利服務中心，電話：089-814177、089-814782。