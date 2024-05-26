「Next Level 台東」國際嘻哈藝術交流　美籍嘻哈大師親自授課

▲「Next Level 臺東」國際嘻哈藝術交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府與美國在台協會合作於5月24、25日在美術館舉行「Next Level 臺東」嘻哈藝術交流，邀請來自美國頂尖嘻哈藝術家，包括知名饒舌歌手 Rah Digga、DJ Rugged One、塗鴉藝術家 Jurne，以及舞蹈藝術家 Dez等，與在地藝術愛好者分享國際文化趨勢，帶來工作坊、音樂會、及藝術示範，進行深入交流。

台東縣長饒慶鈴表示，活動不僅是藝術盛會，更是文化交流，非常榮幸與美國在臺協會(AIT)合作，將國際嘻哈文化帶到臺東，豐富文化底蘊，提供讓當地青年學習與藝術家互動。這次交流是臺東文化推廣計畫一部分，為促進地方藝術發展，將臺東打造國際文化旅遊目的地。

文化處指出，臺東將持續舉辦與世界各地藝術家和文化工作者交流。不僅僅推廣嘻哈文化，同時塑造創新和充滿活力的未來。希望能鼓勵更多居民參與，提高對藝術的認識和欣賞力。也要向參與策劃、組織和支持活動的工作人員及合作夥伴表達最誠摯的感謝。

參加25日開幕活動的AIT高雄分處文化新聞組組長温宏國，感謝及肯定縣府團隊積極堆動多項藝文活動，與國際接軌，尤其臺東原住民、客家、閩南、新住民等族群，文化底蘊深厚、多元，Next Level 今年邁入第10年，AIT很高興跟臺東縣政府合作，將美國藝術家與在地藝術愛好者交流學習。

《Next Level 臺東》嘻哈藝術交流的亮點由Rah Digga和DJ Rugged One帶來饒舌、Jurne的現場塗鴉展示，以及Dez帶領的舞蹈表演，透過工作坊推動嘻哈文化的多元包容性，讓參加者直接與藝術家互動，親身體驗嘻哈文化魅力。