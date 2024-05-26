　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「Next Level 台東」國際嘻哈藝術交流　美籍嘻哈大師親自授課

▲「Next Level 臺東」國際嘻哈藝術交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「Next Level 臺東」國際嘻哈藝術交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府與美國在台協會合作於5月24、25日在美術館舉行「Next Level 臺東」嘻哈藝術交流，邀請來自美國頂尖嘻哈藝術家，包括知名饒舌歌手 Rah Digga、DJ Rugged One、塗鴉藝術家 Jurne，以及舞蹈藝術家 Dez等，與在地藝術愛好者分享國際文化趨勢，帶來工作坊、音樂會、及藝術示範，進行深入交流。

台東縣長饒慶鈴表示，活動不僅是藝術盛會，更是文化交流，非常榮幸與美國在臺協會(AIT)合作，將國際嘻哈文化帶到臺東，豐富文化底蘊，提供讓當地青年學習與藝術家互動。這次交流是臺東文化推廣計畫一部分，為促進地方藝術發展，將臺東打造國際文化旅遊目的地。

文化處指出，臺東將持續舉辦與世界各地藝術家和文化工作者交流。不僅僅推廣嘻哈文化，同時塑造創新和充滿活力的未來。希望能鼓勵更多居民參與，提高對藝術的認識和欣賞力。也要向參與策劃、組織和支持活動的工作人員及合作夥伴表達最誠摯的感謝。

參加25日開幕活動的AIT高雄分處文化新聞組組長温宏國，感謝及肯定縣府團隊積極堆動多項藝文活動，與國際接軌，尤其臺東原住民、客家、閩南、新住民等族群，文化底蘊深厚、多元，Next Level 今年邁入第10年，AIT很高興跟臺東縣政府合作，將美國藝術家與在地藝術愛好者交流學習。

《Next Level 臺東》嘻哈藝術交流的亮點由Rah Digga和DJ Rugged One帶來饒舌、Jurne的現場塗鴉展示，以及Dez帶領的舞蹈表演，透過工作坊推動嘻哈文化的多元包容性，讓參加者直接與藝術家互動，親身體驗嘻哈文化魅力。

ET快訊
關山拉力賽1死1傷！50歲男卡駕駛座慘死　鎮公所：負責到底
全家發票「中1000萬」沒人領！　獎金全數充公
Apink南珠獨自來台　超市掃貨塞爆行李箱
龜山建案「還沒開賣」已排爆！帶躺椅、帳篷補眠　房仲也看呆
快訊／悍將辛元旭肩膀動手術　本季報銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全障運台東代表隊首日即傳捷報　豐田國中邱奇希百米破全國

「Next Level 台東」國際嘻哈藝術交流　美籍嘻哈大師親自授課

台南市家長會聯合會第13屆理事長上任　賴建良授證理監事

台南市義消科技化訓練　五大隊強化救護救災技能

傳承原民竹工藝！製作好竹杯過程繁複　花蓮開辦24小時研習課程

中台灣露營潮強勢「8倍」來襲　引領全民國旅體驗新風暴

台南做工行善團不畏雨　為弱勢家庭安全家園努力

治癌之路向前跨步！台東第一台正子儀到位　癌患不必跨縣市求醫

花蓮第一獅子會捐百萬賑災！徐榛蔚出席授證典禮感謝慈善義舉

心肌梗塞不能忍！花蓮醫消綠色通道黃金救援　逾100例里程碑

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

全障運台東代表隊首日即傳捷報　豐田國中邱奇希百米破全國

「Next Level 台東」國際嘻哈藝術交流　美籍嘻哈大師親自授課

台南市家長會聯合會第13屆理事長上任　賴建良授證理監事

台南市義消科技化訓練　五大隊強化救護救災技能

傳承原民竹工藝！製作好竹杯過程繁複　花蓮開辦24小時研習課程

中台灣露營潮強勢「8倍」來襲　引領全民國旅體驗新風暴

台南做工行善團不畏雨　為弱勢家庭安全家園努力

治癌之路向前跨步！台東第一台正子儀到位　癌患不必跨縣市求醫

花蓮第一獅子會捐百萬賑災！徐榛蔚出席授證典禮感謝慈善義舉

心肌梗塞不能忍！花蓮醫消綠色通道黃金救援　逾100例里程碑

祝蘇巧慧當選綠新北主委　陳世軒盼2026良性競爭：民眾黨不會缺席

關山拉力賽爆自撞1死1傷！50歲男卡駕駛座慘死　鎮公所：負責到底

卡古高喊「我是台灣人」！　23字發聲表態：抱歉來晚了

全障運台東代表隊首日即傳捷報　豐田國中邱奇希百米破全國

婚禮當天被開除！老闆傳訊恭喜「下秒叫她滾蛋」　新娘當場崩潰

池晟帶娃胖到85kg！2個月內爆瘦15kg　片場演得太逼真險暈倒

新航「亂流客機」今回到新加坡了！　仍有41人留曼谷治療

解放軍「機器狗」參加軍演　頂著步槍「衝在最前面」

全家發票「中1000萬」沒人領！　獎金全數充公

火車撞上落軌平台車　運安會查出風險點名鐵道局、台鐵改善

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

地方熱門新聞

今彩539頭獎2注中　獎落台中、南投

許淑華免幫繳240萬罰單！警認行政瑕疵

「桃園珍珠海岸計畫」 完成濱海觀光廊帶

台南市國際蘭馨會會長交接卸任會長童小芸表現亮麗

台南踩街嘉年華×輪轉山海圳參賽者展現活力！

我藐視國會！「高雄大路過」破3500人到場

花蓮NET封館1小時　讓弱勢家庭添新衣

新北金山國小126周年校慶　學童展現創意分享國際

2車手衰碰「車手剋星」被識破活逮

黃偉哲與美聲歌手馬丁登上荷蘭廣播節目

南消地震防災演習結合搜救犬演練

南投縣政府偕家樂福賣大西瓜挺花蓮災區

嘉義縣擴大酒駕專案取締　9人被移送

鄭曜德參選高市仲介公會理事長選舉

更多熱門

相關新聞

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

台東關山鄉於5月25日、26日舉辦越野拉力賽，昨天才傳出廖老大車隊的車輛失控衝入田裡，將農作物壓毀，今(26)日上午再發生一起死亡自撞車禍，車上的50歲林姓駕駛送醫搶救不治、46歲朱姓副駕駛則是輕微腦震盪。

台東婦倒臥家中　警消破門救她一命

台東婦倒臥家中　警消破門救她一命

台東女手機遺失暖警助尋回

台東女手機遺失暖警助尋回

臺東SLOW SUPER邀民眾品嘗慢食好滋味

臺東SLOW SUPER邀民眾品嘗慢食好滋味

杉原灣免費借用救生衣站今啟用

杉原灣免費借用救生衣站今啟用

關鍵字：

嘻哈交流台東

讀者迴響

熱門新聞

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面