連2場奪冠成功洗白！陸「田徑女神」突宣布退賽　原因曝光

▲吳豔妮退出大陸全國田徑大獎賽重慶站比賽。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「田徑女神」吳艷妮因在亞錦賽和亞運發生搶跑事件，慘遭網友出征，形象瞬間翻黑，但近日她在日本連拿2站冠軍成功洗白爆紅。5月27日，吳艷妮無預警在微博發文稱，為避免傷病反覆，決定退出大陸全國田徑大獎賽重慶站。

吳艷妮被譽為大陸田徑界新生代女神，不僅外型亮麗出眾，還有著鮮明的個性，吸引不少粉絲關注。不過，她也常因為爭議事件登上媒體版面，從手勢、刺青、直播帶貨、驚人語句等，她更被質疑把精力都用在賺錢上，耽誤了訓練。

去年，吳艷妮在亞錦賽和亞運都發生搶跑事件，引發網友熱議。不僅如此，賽後她不知反省，反而直接開嗆，「我真的搶跑，又怎麼了嘛！？」這番言論更讓她遭網友出征，在大陸的形象瞬間跌到谷地。

不過，5月19日下午，吳豔妮以12秒80的成績奪得世界田聯洲際巡迴賽東京站女子100米欄決賽冠軍，再次刷新個人賽季最好成績，並刷新了賽會紀錄，這一成績也再次刷新了該項目今年亞洲的最好成績。

5月12日，在世界田聯洲際巡迴賽大阪站中，吳豔妮跑出12秒86奪冠。短短8天內，吳豔妮兩度刷新了該項目今年的亞洲最好成績。這是吳豔妮個人第12次跑進13秒大關，12秒80也是吳豔妮個人的第二好成績。在世界田聯發布的最新各項目世界排名中，中國選手吳豔妮在女子100米欄項目中排名世界第38位，創個人新高。

大陸全國田徑大獎賽（第五站）將於5月27日至29日重慶舉行。吳豔妮27日突然在微博宣布，「前些天從日本回國後，很快恢復了訓練。本來打算在重慶繼續比賽，但是昨天踩場之後，感覺腰不舒服。考慮到今年已經挺多場比賽，要避免傷病反覆，穩妥起見，我和教練都決定放棄這場比賽。加油！」

她說，「對於想看我比賽的朋友們，我感覺很不好意思，只能安慰自己說這也是難得的和大家一起欣賞比賽的機會。我們一起繼續加油！」

部分網友在留言區狂酸，「沒有劉翔的命，得了劉翔的病」。但也有大批粉絲表示了支持，「姐姐保護好身體最重要」、「妮姐身體最重要，把狀態留到巴黎，加油我們永遠支持你」。