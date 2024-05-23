陸田徑女神「小IU」素顏樣貌曝光！　奪跨欄冠軍「未修圖」反成焦點

記者魏有德／綜合報導

大陸田徑界新一代女神、有「小IU」之稱的21歲小將夏思凝近日在2024全國田徑大獎賽蚌埠站女子100公尺跨欄項目中奪冠。夏思凝賽後受訪時被眼尖的粉絲發現是「素顏登場」，雖然仍舊清麗脫俗、仙氣飄飄，但和比賽中流出的帶妝照片有著差距，疑似有利用修圖軟體「調整過」，意外成為賽場外眾人關注的的焦點。

▲夏思凝素顏受訪。（圖／翻攝微博，下同）

夏思凝在蚌埠站以13秒41的成績拿下今（2024）年首個分站冠軍，賽後，紮著馬尾的夏思凝接受媒體採訪，脂粉未施的她和在網路上流傳的「同場合」受訪照片有點不大一樣，讓外界生出「夏思凝修圖」搏版面的雜音。

▲夏思凝受訪時流出的影像似乎有些差異。（圖／翻攝微博）

不過，部分網友仍力挺女神，紛紛留言表示，「不用P圖也很美」；「天然美人胚子，清麗脫俗」；「素顏還是挺奧力給」；「給你鼓勵多一些，別在乎閒言閒語」。

▲夏思凝奪冠後十分激動。（圖／翻攝微博）

據了解，夏思凝出生於2003年，湖南邵陽人，她在2019年拿下世界中學生運動會女子100公尺金牌時，一系列的賽場照片被外界封為「田徑IU」、「跨欄女神」，不過，相較於大陸另一位新生代女子跨欄好手吳豔妮，夏思凝的成績一直未能取得更大的突破，賽場外的風波成為輿論熱議的話題。