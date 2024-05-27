朴子警攜手銀行郵局成功組詐　常見假親友借貸＋猜猜我是誰

▲▼ 朴子警銀聯手組詐，避免民眾遭遇「假親友借貸」詐騙 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

網路資訊發達，人手一機盡情瀏覽網路世界，民眾稍不警覺即步入詐騙話術陷阱，前往金融機構匯款或以網路轉帳，造成鉅額損失。日前朴子警分局大鄉派出所接獲轄內中華郵政祥和支局通報發覺民眾神情有異且匯款對象帳號可疑，想起警方阻詐宣導重點事項，主動實施關懷提問，詢問匯款用途及受款對象關係，疑似遭「假親友借貸」詐騙情事。

民眾表示，遠房親戚來電要借現金急用，便不疑有他要匯款新臺幣10萬元救急，經員警前往協助瞭解，告知民眾此為詐騙集團常用之「猜猜我是誰」詐騙手法，始驚覺遭到詐騙，成功保全辛苦血汗錢。另玉山銀行朴子分行也通報民眾疑似遭到假投資詐騙，協助警方成功攔阻民眾匯款新臺幣20萬元。

朴子警分局長吳俊德特地親率轄區所長等人前往中華郵政祥和支局、朴子郵局、東石郵局、玉山銀行朴子分行表示感謝及加頒Q版警察熊紀念，行員平日工作忙碌之餘，仍不餘遺力與警共同守護民眾財產安全，希望藉由公開表揚機會，拋磚引玉，鼓勵各金融機構及超商共同攔阻詐騙犯罪。

詐騙集團常針對人性弱點加以詐騙，會以投資獲利、親友借貸等理由，請民眾遇到任何疑似詐騙事件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則，並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話，尋求警方協助查證，以免被騙。