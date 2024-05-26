台中女警自拍反詐影片爆紅！IG破2萬追蹤　粉絲敲碗喊：把我抓走

▲女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）



記者柯振中／綜合報導

台中市警第二分局的余姓女警員，自拍網路愛情防詐影片，意外在網路上爆紅，而她也被起底是「警界徐懷鈺」。隨著影片在網路上不斷發酵，她的IG追蹤人數也因此暴增，至今已超過2萬人，許多粉絲也被她迷倒。

由於詐騙事件不斷傳，余姓女子日前配合台中市警第二分局，拍攝防詐影片，並且在短片中擔任女主角，演出交友詐騙可能出現的手法。

▲▼女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）



雖然是宣導短片，不過余姓女警因為外表出眾，神似女星徐懷鈺，因此被封為「警界徐懷鈺」，IG的追蹤人數也因此暴增，截至目前為止已有2萬人追蹤。

▲▼余姓女警除了分享上班時的制服照，還會分享外出運動的點滴。（圖／翻攝余姓女警IG）



事實上，余姓女警除了擔任警職以外，休假時間還熱愛運動，IG上充滿各種潛水、登山 及慢跑的動態，三不五時也會跟粉絲們分享上班的現況，深受許多人喜愛。

每次分享完美照，總是有許多粉絲誇獎「求逮捕」、「太正了吧」、「能把我抓走嗎」、「真的是愈看愈漂亮啊」，顯見她的人氣相當高。