　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女警自拍反詐影片爆紅！IG破2萬追蹤　粉絲敲碗喊：把我抓走

▲▼女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）

▲女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）

記者柯振中／綜合報導

台中市警第二分局的余姓女警員，自拍網路愛情防詐影片，意外在網路上爆紅，而她也被起底是「警界徐懷鈺」。隨著影片在網路上不斷發酵，她的IG追蹤人數也因此暴增，至今已超過2萬人，許多粉絲也被她迷倒。

由於詐騙事件不斷傳，余姓女子日前配合台中市警第二分局，拍攝防詐影片，並且在短片中擔任女主角，演出交友詐騙可能出現的手法。

▲▼女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）

▲▼女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）

▲▼女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）

雖然是宣導短片，不過余姓女警因為外表出眾，神似女星徐懷鈺，因此被封為「警界徐懷鈺」，IG的追蹤人數也因此暴增，截至目前為止已有2萬人追蹤。

▲▼女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）

▲▼余姓女警除了分享上班時的制服照，還會分享外出運動的點滴。（圖／翻攝余姓女警IG）

▲▼女警自拍反詐影片，在IG上爆紅，至今已有超過2萬人追蹤。（圖／翻攝余姓女警IG）

事實上，余姓女警除了擔任警職以外，休假時間還熱愛運動，IG上充滿各種潛水、登山 及慢跑的動態，三不五時也會跟粉絲們分享上班的現況，深受許多人喜愛。

每次分享完美照，總是有許多粉絲誇獎「求逮捕」、「太正了吧」、「能把我抓走嗎」、「真的是愈看愈漂亮啊」，顯見她的人氣相當高。

 
ET快訊
鄔唯礁溪泡溫泉　爆乳「浴巾包不住」滑下
快訊／高國慶引退賽　完封兄弟畫完美句點
許凱皓台北巧遇NewJeans：沒想到是真的
「3種深海魚」重金屬含量高！醫警告：吃太多恐加速失智
快訊／成功嶺又爆逃兵！役男持刀「逼友人滾下車」駕車逃逸
快訊／卡達航空班機也遇亂流！　12人受傷
女議員喊參加青鳥行動　被抓包是盜圖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／成功嶺又爆逃兵！役男持刀「逼友人滾下車」　獨自駕車逃逸

拉力賽爆自撞「電商董座」卡駕駛座身亡　主辦單位曝奪命原因

台中女警自拍反詐影片爆紅！IG破2萬追蹤　粉絲敲碗喊：把我抓走

綠帽男癱瘓5年「妻子突懷孕」！生女兒要求報戶口：你的種

吳興街滇緬麵館爆砍人案！老闆認廚師騷擾妻　持刀鎚攻擊遭聲押

汐止警休假酒駕「等紅燈睡著」拒酒測　被記大過調警備隊

關山拉力賽自撞慘死！死者是電商董座　昨才PO文喊：飛越終點

板橋街友貪杯喝光酒　友人火大：你沒出錢…反遭鐵桿痛毆

關山拉力賽爆自撞1死1傷！50歲男卡駕駛座慘死　鎮公所：負責到底

史上最扯！菲籍逃逸女移工淪詐團車手　約面交還帶「翻譯人員」

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

布偶貓洗澡狂喊「好了啦」　碎唸無效只好認命沖水XD

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

快訊／成功嶺又爆逃兵！役男持刀「逼友人滾下車」　獨自駕車逃逸

拉力賽爆自撞「電商董座」卡駕駛座身亡　主辦單位曝奪命原因

台中女警自拍反詐影片爆紅！IG破2萬追蹤　粉絲敲碗喊：把我抓走

綠帽男癱瘓5年「妻子突懷孕」！生女兒要求報戶口：你的種

吳興街滇緬麵館爆砍人案！老闆認廚師騷擾妻　持刀鎚攻擊遭聲押

汐止警休假酒駕「等紅燈睡著」拒酒測　被記大過調警備隊

關山拉力賽自撞慘死！死者是電商董座　昨才PO文喊：飛越終點

板橋街友貪杯喝光酒　友人火大：你沒出錢…反遭鐵桿痛毆

關山拉力賽爆自撞1死1傷！50歲男卡駕駛座慘死　鎮公所：負責到底

史上最扯！菲籍逃逸女移工淪詐團車手　約面交還帶「翻譯人員」

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

NBA公鹿球星「蜜豆湯」加持有用！　曼尼高砍17分國王G2奪勝

Bugatti山豬王超跑「告別前再一力作」！全球僅此一輛買家身分曝光

睡前別滴眼藥水！日本藥廠提醒：恐造成眼睛損害

7歲妹在家吃自磨豆漿　突喊「老師來了」像中邪…醫揭原因

高國慶引退賽天公不作美、隊友很捧場　完封兄弟畫完美句點

印度夏日狂歡節圓滿落幕　葉達夫：歡迎台灣朋友造訪印度體驗多元文化

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

佳娜被路人嫌「沒幫餵女兒喝奶」！　無奈還原過程：不能嗎？

快訊／成功嶺又爆逃兵！役男持刀「逼友人滾下車」　獨自駕車逃逸

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

即／台中文心森林公園29歲男死亡　警封鎖現場

人妻和冷氣行老闆上床　「開幾百次房間」逼正宮離婚

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

情侶搭台鐵「車廂縱慾12分鐘」！下場慘了

信義區麵館老闆認廚師騷擾妻　持刀砍

海陸男闖女輔導長香閨　掏生殖器跟內衣合照

電商董座關山拉力賽自撞亡！昨才PO文：飛越終點

好市多經理控「被辭職」怒告！罕揭超高補償金

藍寶堅尼Urus被狠K58下！1男揮球棒1男掌鏡

工具人夜店顧包包一整晚！惱怒性侵女神

苗栗台1線轎車撞路旁板車　「車頭消失」駕駛慘死

即／屏東吃麵變打群架！多人鬥毆2掛彩送醫

更多熱門

相關新聞

遊戲點數「刷卡擬24H生效」引反彈

遊戲點數「刷卡擬24H生效」引反彈

由於信用卡盜刷氾濫，銀行公會近期提案，研擬將遊戲點數、錢包儲值和電子禮券等三大類信用卡消費「延後24小時生效」。消息一出，引起電子支付業者強烈反彈，信用卡達人也直言，消費者玩遊戲買點數還要延後生效，恐怕「早就輸了」；買電子禮券往往也是為了立刻使用，如果還要延遲，恐怕意願也會大打折扣。

工人販毒狂換租屋處　房間飄惡臭露餡

工人販毒狂換租屋處　房間飄惡臭露餡

台中水井嬰屍案狠父翻供否認殺嬰

台中水井嬰屍案狠父翻供否認殺嬰

16蹲女警版來了！女波麗士「盾牌+警棍」超軟Q

16蹲女警版來了！女波麗士「盾牌+警棍」超軟Q

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

關鍵字：

女警詐騙台中粉絲追蹤

讀者迴響

熱門新聞

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！曝戀愛過程

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚子」全看傻

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面