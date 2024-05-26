11月中停用！Google Maps網頁版「時間軸」要掰了　大票哀號

▲Google要停用網頁版地圖的時間軸功能。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

Google地圖是許多用戶離不開的實用功能，其中「時間軸」可協助記住用戶去過的地方。就有網友發現，Google要停用網頁版地圖的這個功能，在2024年11月19日以後就不能在電腦上查看時間軸，不禁直呼「電腦上不能看了，我以後要怎麼看長輩或小孩子的（活動）紀錄？」

有網友在PTT的MobileComm板上發起討論，「Google 地圖網頁版的時間軸即將停用」，文中貼出Google通知，標題寫著「Google 地圖網頁版的時間軸即將停用」，內容則為「由於時間軸上顯示的資料直接來自您的裝置，因此資料轉移到手機後，電腦版 Google 地圖就無法 顯示時間軸。如要將資料轉移到手機，請下載 Google 地圖應用程式。」

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另外，Google也指出，時間軸功能將有異動，提醒用戶「如要避免遺失造訪記錄和路線，請更新設定。如要保留已儲存的造訪記錄，請在2024年11月19日前更新設定。如要查看選項，請在 你偏好的智慧型手機上，前往Google 地圖應用程式中的『時間軸』。完成遷移後，你只能在應用程式中使用時間軸。」如果在2024年11月19日前未採取行動，系統將刪除資料。

這令原PO一愣，「我已經遷移了，電腦上不能看了，我以後要怎麼看長輩或小孩子的（活動）紀錄？」不少人也一驚，「這功能很好用的說，居然電腦不給看了」、「我都在網頁版修改欸！有時候他定位我去的店家，不是這麼準確」、「我都靠這個紀錄自己去過哪QAQ，有時候覺得從電腦看比較方便」、「用網頁版修改+1，覺得手機版沒那麼好用。」

還有大票網友也爆怨言，「我也是用電腦看時間軸，使用起來方便多了，上個月收到一筆停車費，就是對時間軸才找出哪裡開的」、「網頁版操作明明比較方便，但東西一直砍。」也有人表示，「基本上就是要把資料存到用戶手機上，不再用他們自己的伺服器存這些資料，減少他們空間和流量的使用量。」