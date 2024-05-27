痛失2勇消！李詠真去年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

▲李詠真堂哥受訪時數度哽咽落淚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳凱力、楊永盛、黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」26日深夜10時55分傳出火警，巨量的焦黑濃煙導致2名勇消李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)在火場中耗盡氧氣瓶不幸殉職。今(27日)中午，李詠真的堂哥前往靈堂致意，一度難過到哽咽、落淚，表示詠真去年才剛結婚，當時他也到場參加婚禮，未料這竟是堂兄弟倆最後一面。

堂哥表示，李詠真與弟弟李詠晨都是打火兄弟，李媽媽好幾年前生病離世，嘉義老家中只剩下一個老父親，因此當聽到李詠真殉職的噩耗時，心中真的非常難過、不捨。堂哥說，李家老父已前是開大車、拌水泥，工作非常辛苦，因此兄弟倆人都很用功念書，考上警消選擇當打火兄弟救人。

堂哥透露，詠真跟弟弟2人都很乖巧，其中詠真性格比較內向、較不善與陌生人交談；堂哥回憶，最後一次見到詠真時，是去年詠真的婚禮上，當時他也到場祝賀，見證詠真的人生邁向下一階段，怎麼也料不到，那場婚禮竟是堂兄弟倆人最後一次見面。

「我們都很為祂感到驕傲！」堂哥說，在來靈堂的路上心情相當沉重，與太太看到新聞上說，詠真與另一個弟兄從火場中救出了20幾人，從火場中拚死走出後，第二次再度奉命進入大樓搜索，竟就此生離死別。

▼新竹2名殉職勇消李詠真(左)、周立鑫(右)。（圖／記者黃彥傑攝）