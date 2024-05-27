搞出人命還不讓投案！離譜爸鑽車內...雙腳懸空遭甩飛畫面曝

記者陳以昇／新北報導

彰化縣員林火車站前有民眾向警方報案，指稱有一對男女有街頭糾紛，男子上半身掛在車子副駕駛座，試著要將車內女子拉出，車子不但沒停，還左右蛇行要將男子甩掉，最後男子體力不支跌落在地，過程被民眾拍下；警方調查，車內女子涉及刑案搭鄰居車要去投案，男友父親擔心公司沒人幫，兒子又同案逃逸，為了阻止她去，才出現攔車阻擋的狀況。

▲▼黃男阻止兒子女友去投案，上半身鑽進車內 。（圖／翻攝自臉書，下同）

據了解，23歲黃姓女子與男友父親同公司上班，日前與男友涉及傷害致死罪遭通緝，男友畏罪逃逸，26日下午2時許，黃女請鄰居林男開車載她去派出所投案，未料男友父親黃男，擔心公司沒人幫，逃逸的兒子也只有黃女可以聯繫得上，看到黃女要去投案，情急下不管車子在行駛，衝上前上半身掛在車門上，試圖阻止黃女投案。

從民眾拍下的影片顯示，男友的父親穿著紅衣，上半身鑽進車內副駕駛座，但車子不但沒有停下，反而踩油門往前開，黃男不放棄、邊跑邊拉車門，雙腳還一度騰空懸掛在車外，車子還跨越雙黃線左右蛇行，試圖把黃男甩開，最後他撐不住遭甩飛跌落在地。當天下午3時許，黃女順利到派出所投案，警方將繼續追緝黃女的男友到案。