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新竹晴空匯火警31戶無家可歸！市府派車安置110人　費用全擔

▲▼ 新竹晴空匯大樓火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹晴空匯大樓火警，市長高虹安前往現場關切疏散情況。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」26日深夜10時55分發生火警，勇消李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)2度挺進救援期間，因濃煙阻擋視線導致空間迷航下，加上氣瓶氧氣耗盡不幸殉職。新竹市府社會處統計，總計31戶110人需要安置，將安排住進與市府合作的3家旅宿業。

市府說明，初步調查為地下一樓管道間的電纜線燃燒造成火災，火勢於晚間11時30分左右撲滅，但產生大量濃煙，且因電纜燒毀，整棟大樓目前處於停電狀態，而住戶已全數疏散，消防仍持續搜查了解是否還有人受困中。

▲▼ 新竹晴空匯大樓火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲市府已派遣接駁車到場協助居民安置。

市府社會處已盤點轄內的旅館與安置處所，主動協助住戶解決今晚住宿與安置的問題。此外，市府也與轄內九大醫院合作，讓醫院直接協助疏散的住戶，如有任何不適，第一時間可以到醫院進行預防性的治療，確認是否有呼吸道或是相關傷勢。

社會處表示，目前收到需收容安置資料共31戶110人，已透過接駁車接送受災居民，受災居民陸續抵達與市府簽有支援協定的3家旅宿業，社會處也已派同仁在旅館現場協助住宿安排作業，確切安置人數仍在統計中，後續也會每日主動關懷及了解相關需求，安置費用統一由市府支應。

教育處表示，已立即調查受災戶學生是否需要協助，目前教育處已掌握救災進度並持續接獲通報有學生已脫困，學校已依「校園安全及災害事件通報作業要點」進行校安通報，現已聯繫到學生家長、親友，持續給予關懷和協助。

▲▼ 新竹晴空匯大樓火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 新竹晴空匯大樓火警。（圖／記者陳凱力翻攝）

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