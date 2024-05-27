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晴空匯疏散畫面曝！20F設立「指揮所」搭雲梯　住戶梯間緩步下撤

▲▼新竹晴空匯火警2勇消殉職，住戶疏散下撤畫面曝光。（圖／新竹市府提供）

▲警消在20樓住戶設立指揮所，協助孩童、長者搭乘雲梯車下撤。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力、楊永盛、黃彥傑、莊智勝／新竹報導

新竹東區28層樓社區「豐邑晴空匯」26日深夜10時55分傳出火警，巨量的焦黑濃煙導致2名勇消李詠真(39歲)、周立鑫(34歲)在火場中耗盡氣瓶不幸殉職，還一度造成逾200名住戶受困，由於現場樓層太高，還出動「吊車大王」胡漢龑、啟德機械起重工程公司出動180噸雲梯車支援，直到中午後才陸續將受困住戶疏散完畢。

據了解，「吊車大王」出動的雲梯車最高能支援到20層樓，因此警消先在20樓住戶家中設立指揮所，待濃煙逐漸排出後，優先將體力較虛弱、行動不便的長者、孩童往下引導至20樓，再從陽台透過雲梯車下撤至1樓地面；而啟德的雲梯車每次限乘10人，扣除2名操作者外，一次可協助載運8人下撤。

▲▼新竹晴空匯火警2勇消殉職，住戶疏散下撤畫面曝光。（圖／新竹市府提供）

▲體力較好的青壯年住戶則在消防員的引導下，透過樓梯步行下撤至1樓。

而若是體能較為強壯的青、壯年住戶，警消也引導自梯間緩緩步行下撤，目前全數住戶均已疏散完畢。市府社會處也已盤點轄內旅館、安置處所，有需求的住戶已直接透過接駁車接送，陸續抵達旅館安置，後續社會處也會到場關懷，並了解相關需求，安置費用將統一由新竹市府支應。

▼有需求的受災戶可透過遊覽車接駁至旅館安置，費用將由新竹市府支應。

▲▼新竹晴空匯火警2勇消殉職，住戶疏散下撤畫面曝光。（圖／新竹市府提供）

▲▼新竹晴空匯火警2勇消殉職，住戶疏散下撤畫面曝光。（圖／新竹市府提供）

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