挨批昨是今非！柯建銘認昔「國會改革」版本擴權　不敢讓它通過

▲民進黨團總召柯建銘出席黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會明將續審國會改革法案，藍白兩黨今（27日）開記者會，質疑民進黨昔日也有類似主張。對此，民進黨團總召柯建銘親自解析法案的「前世今生」，他說，民進黨昔日推「調查權」是為了「五權變三權」的倡議，但在2004年釋字585號解釋後，確立立法院擁有文件調閱延伸出來的調查權，2016年民進黨推國會改革，唯一沒辦法修的是「調查權」，這是因為條文有擴權疑慮，「我們不敢讓它通過」。

柯建銘表示，藍白兩黨聲稱「民進黨過去8年沒有完成的，他們來完成」，但該說法是顛倒是非、胡說八道，他從1993年進入國會至今，見證國家和民主成長，國家必須在成熟的民主軌道上運作，而不是為了抹黑與攻擊，破壞國家的憲政體制、沒收民主、讓國會香港化，這是自己最在意的事情。

柯建銘細數，31年前民進黨立委們曾共同提出「立法院聽證調查法」草案，當時由沈富雄領銜提案，自己也參與連署，這是因為民進黨從1991年便倡議「五權變三權」，不過，立法院屆期不連續（意指新一屆國會不續審上屆法案），何況該草案付委後並未審查。

柯建銘續指，立法院前院長劉松藩（1992年至1999年擔任立法院長）任內最大的貢獻是，以前立法院開會程序雜亂無章，只要一個人就可以擋掉所有法案，因此，立法院之後耗時6年立法，通過「國會五法」確立遊戲規則，當中也確立官員備詢「即問即答」的規定，因此當然也就沒有所謂的「反質詢」，請國民黨好好看清楚。

柯建銘說，在「國會五法」修法後，立委希望能夠得到更多權力，例如針對「調查權」部分，例如，外交部長林佳龍過去擔任立委期間也有提出版本（該版本為2012年提出）。

柯建銘指出，不過接下來出現一個關鍵時刻，2004年為了釐清《319槍擊事件真相調查特別委員會條例》是否違憲，他領銜提案釋憲，最終大法官釋字585號解釋，立法院擁有「調查權」，但這調查權並非監察院的調查權，或司法單位的調查權，而是針對1993年大法官釋字第325號做出進一步解釋，認為立法院為了「文件調閱」而有「調查權」。他說，這並不是無限擴張的調查權，頂多只能罰鍰。

柯建銘回顧，2016年民進黨全面執政後，推動國會改革修法，當中包括立法院會議直播、立法院長必須退出政黨運作維持中立，但唯一沒有辦法修的就是「調查權」。他說，當時包括民進黨團、國民黨團、時代力量黨團都提版本，他講坦白話，2016年所有版本多少或多或少都有擴權，「我們不敢讓它通過」；不是民進黨做不到，否則民進黨當年席次過半，把它表決過去就好了，「但民進黨不敢」。

柯建銘說，民進黨不敢過度擴張國會調查權，反觀藍白版本連人民要找律師都須經主席同意，這是發揮無限想像力，如同國民黨團總召傅崐萁所說，要藉此「讓民進黨找不到人來做官」。他說，今天民進黨還是不敢讓它通過，何況藍白版本更嚴重、更離譜，所以才有這麼多人上街頭。

黨團幹事長吳思瑤補充，民進黨2016年推動的國會改革，就是現在大家習以為常的國會直播、正副院長議事中立，也因為經過民主的討論，過去討論過程沒有閹割討論權，也沒有沒收協商權，民進黨沒有憑藉國會多數強行碾壓，「正因為討論的過程，讓我們去審視，民進黨的版本可能也有違憲之虞，所以我們願意進行更多的研議跟討論，沒有強推」。